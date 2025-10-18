Panamá, 18 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Inspección laboral

    Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista

    Henry Cárdenas P.
    Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista
    El operativo de inspección laboral se realizó la noche del viernes 17 de octubre. Cortesía/Mitradel

    El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que, en un reciente operativo nocturno realizado en la ciudad capital, se localizaron a cinco extranjeros laborando de manera ilegal.

    La entidad precisó que el operativo se llevó a cabo este viernes 17 de octubre, y se inspeccionaron 15 establecimientos comerciales en el corregimiento de Bella Vista y se detectó a estas cinco personas sin los respectivos permisos.

    Se explica que la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Mitradel, encontró a dos hombres de nacionalidad nicaragüenses, uno de nacionalidad colombiana, y a dos mujeres de nacionalidad colombiana, laborando sin los permisos de trabajo exigidos por la legislación panameña.

    La acción se desarrolló de forma coordinada con personal de la Junta Comunal de Bella Vista, el Municipio de Panamá, el Servicio Nacional de Migración, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Policía Nacional.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • La Corte Suprema rechaza (por segunda ocasión) la demanda contra la ley de moratoria minera. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • Rector Flores a Mulino: ‘La Ciudad Universitaria fue condicionada a ceder terrenos de la UP’. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más