Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que, en un reciente operativo nocturno realizado en la ciudad capital, se localizaron a cinco extranjeros laborando de manera ilegal.

La entidad precisó que el operativo se llevó a cabo este viernes 17 de octubre, y se inspeccionaron 15 establecimientos comerciales en el corregimiento de Bella Vista y se detectó a estas cinco personas sin los respectivos permisos.

Se explica que la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Mitradel, encontró a dos hombres de nacionalidad nicaragüenses, uno de nacionalidad colombiana, y a dos mujeres de nacionalidad colombiana, laborando sin los permisos de trabajo exigidos por la legislación panameña.

La acción se desarrolló de forma coordinada con personal de la Junta Comunal de Bella Vista, el Municipio de Panamá, el Servicio Nacional de Migración, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Policía Nacional.