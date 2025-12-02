Panamá, 02 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Última partida

    Contraloría: este jueves se desembolsarán $157.4 millones para el pago del décimo tercer mes

    Henry Cárdenas P.
    Contraloría: este jueves se desembolsarán $157.4 millones para el pago del décimo tercer mes
    Sede principal de la Contraloría General de la República. Archivo

    Los servidores públicos recibirán este jueves 4 de diciembre el pago de la última partida del décimo tercer mes de 2025, confirmó la Contraloría General de la República.

    De acuerdo con la entidad, el desembolso de esta partida será por $157.4 millones, que estarán destinados a todos los servidores públicos, pertenecientes al Gobierno central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.

    Tradicionalmente, para la temporada de fin de año se desarrolla un elevado movimiento económico a nivel nacional y el pago del décimo tercer mes contribuye a esta actividad.

    Cabe recordar que el décimo tercer mes en el sector privado se paga el 15 de diciembre.

    Esta semana, las entidades bancarias procedieron al desembolso de unos $272 millones en ahorros navideños.

    El monto liberado este año es 11% superior al de 2024 —equivalente a $28 millones adicionales— y vino acompañado de un aumento del 13% en la apertura de 59,565 cuentas nuevas, según el reporte de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgos. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Las rutas del poder: así se mueve el nieto de Raúl Castro en Panamá. Leer más
    • Nueva abogada asociada.. Leer más
    • MEF aclara que la Universidad de Panamá debe gestionar sus fondos para el bono. Leer más
    • Maduro asegura que María Corina Machado se está preparando para irse de Venezuela. Leer más