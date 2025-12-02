Contraloría: este jueves se desembolsarán $157.4 millones para el pago del décimo tercer mes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los servidores públicos recibirán este jueves 4 de diciembre el pago de la última partida del décimo tercer mes de 2025, confirmó la Contraloría General de la República.

De acuerdo con la entidad, el desembolso de esta partida será por $157.4 millones, que estarán destinados a todos los servidores públicos, pertenecientes al Gobierno central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.

Tradicionalmente, para la temporada de fin de año se desarrolla un elevado movimiento económico a nivel nacional y el pago del décimo tercer mes contribuye a esta actividad.

Cabe recordar que el décimo tercer mes en el sector privado se paga el 15 de diciembre.

Esta semana, las entidades bancarias procedieron al desembolso de unos $272 millones en ahorros navideños.

El monto liberado este año es 11% superior al de 2024 —equivalente a $28 millones adicionales— y vino acompañado de un aumento del 13% en la apertura de 59,565 cuentas nuevas, según el reporte de la Superintendencia de Bancos de Panamá.