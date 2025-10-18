Contraloría refrenda acuerdo entre el Gobierno y Chiquita; instalarán mesa técnica de seguimiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) informó este viernes 17 de octubre que la Contraloría General de la República refrendó el acuerdo entre el Gobierno y la empresa Chiquita Panamá LLC. para la reactivación de la producción bananera en la provincia de Bocas del Toro.

En un comunicado, el Mici precisa que el refrendo de la Contraloría se dio este jueves 16 de octubre y el paso siguiente es la instalación de la mesa técnica que dará seguimiento a los compromisos establecidos entre el Estado panameño —a través del Mici y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida)— y la empresa Chiquita Panamá, en el Memorando de Entendimiento.

La entidad resalta que la mesa representa el paso decisivo para poner en marcha el plan de reactivación, modernización y sostenibilidad de la industria bananera en la provincia de Bocas del Toro.

Chiquita inicia trabajo para la recuperación de 5,000 hectáreas de plantaciones

“Con la próxima instalación de la mesa técnica, iniciamos una nueva etapa para la industria bananera en Bocas del Toro. Esta alianza está orientada a lograr resultados puntuales: empleo digno, producción sostenible y el bienestar de las comunidades”, afirmó el ministro de Comercio, Julio Moltó.

Asimismo, se explica que la mesa técnica tendrá la responsabilidad de coordinar la reincorporación de trabajadores, supervisar los procesos de permisos y licencias, y elaborar informes de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El Mici adelantó que la primera fase del acuerdo establece la reincorporación de 3 mil trabajadores en labores de limpieza y recuperación agrícola dentro de los primeros 45 días posteriores a la firma.

Es importante resaltar que este viernes, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, informó que ya hay contratados 1,655 trabajadores.

En una segunda fase, prevista para febrero de 2026, se sumarán 2 mil trabajadores adicionales en actividades de cosecha y empaque, consolidando la recuperación progresiva de las fincas y el fortalecimiento de la cadena productiva.

Otro aspecto que se destaca es que durante el primer año, las reuniones se realizarán mensualmente y, posteriormente, de forma trimestral, bajo la coordinación del Mici.

Además, el Memorando de Entendimiento tendrá una vigencia inicial de 24 meses, prorrogables, durante los cuales se le dará seguimiento a la ejecución de los compromisos, la expansión operativa y la implementación de protocolos de sostenibilidad y seguridad laboral.

El pasado viernes 29 de agosto, el Gobierno anunció el retorno de la empresa bananera Chiquita a Panamá, luego de concretarse la firma del Memorando de Entendimiento entre esta compañía y la administración del presidente José Raúl Mulino. Para lograr este acuerdo, el mandatario viajó a Brasil y sostuvo un encuentro con el presidente de la empresa, Carlos López Flores.

La empresa Chiquita había cerrado operaciones en Bocas del Toro entre mayo y junio de este año, debido a una huelga de trabajadores bananeros.