Contraloría refrenda contratos para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal

Los nuevos contratos para la operación de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) fueron refrendados, informó este martes 24 de febrero la Contraloría General de la República.

El contralor refrendó el Contrato No. A-2002- 26 de 23 de febrero de 2026, suscrito entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la empresa APM Terminals Panamá, S.A., para la continuidad de la operación, mantenimiento y administración del puerto de Balboa.

Asimismo, el contralor firmó el contrato de concesión No. A-2003-26 de 23 de febrero de 2026, suscrito entre la AMP y la empresa TIL Panamá, S.A., para la continuidad de la operación, mantenimiento y administración del puerto de Cristóbal.

En un comunicado, la Contraloría resaltó que la continuidad operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal es fundamental para el fortalecimiento del sistema portuario nacional, la competitividad del país como hub logístico regional y la generación de empleo e inversión vinculada a la actividad.

APM Terminals y TIL Panamá entraron formalmente como operadores de estos puertos luego que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a Panama Ports Company (PPC) fue finalmente publicado en la Gaceta Oficial.

PPC, filial del consorcio hongkonés CK Hutchison, operó los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997.

Este lunes 23 de febrero, al quedar en firme el fallo de la Corte Suprema, el Gobierno panameño confirmó el plan para mantener operativo ambos puertos, con la aprobación de los contratos de APM Terminals y TIL Panamá.

El Estado panameño proyecta recibir alrededor de 100 millones de dólares como beneficio estimado por la administración transitoria de los puertos de Balboa y Cristóbal durante un período máximo de 18 meses.