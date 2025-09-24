Contratación de marinos panameños sube 11 % en 2025, según la AMP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Entre enero y septiembre de 2025 se firmaron 593 contratos laborales para gente de mar panameña, un aumento del 11 % respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El dato se dio a conocer en la décimo octava reunión del Comité de Embarque, instancia que reúne a representantes del sector público, privado, académico y de los propios marinos.

En el encuentro se presentaron avances como la revisión del plan de estudios del Bachillerato Marítimo, a cargo del Ministerio de Educación, con el fin de adecuar la formación de los estudiantes a las demandas actuales de las navieras.

También se informó sobre pruebas gratuitas de nivel de inglés, coordinadas con el Inadeh, requisito clave para que los aspirantes puedan trabajar en compañías extranjeras.

El Comité de Embarque, creado en 2019, incluye a la AMP, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad del Canal de Panamá, la Cámara Marítima, universidades y la Asociación Panameña de Oficiales de Marina, entre otros actores.

La AMP destacó que como ejemplo de las oportunidades laborales, la naviera colombiana Navesco S.A. reportó que emplea a más de 40 tripulantes panameños en buques que navegan bajo bandera nacional, varios de ellos con ascensos de cadetes a capitanes tras años de servicio.