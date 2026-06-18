Contrataciones Públicas frena licitación de $967 mil en Tocumen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En menos de un mes, Contrataciones Públicas suspendió dos actos públicos de Tocumen tras reclamos de empresas interesadas.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió una licitación de $967,626 impulsada por el Aeropuerto Internacional de Tocumen para la gestión de residuos sólidos.

La decisión se produjo tras determinar que el pliego de cargos contenía aspectos ambiguos que requerían aclaración y podían incidir en la participación de las empresas interesadas en el acto público, que comprende las terminales 1 y 2 y la terminal de carga.

La suspensión fue ordenada mediante una resolución firmada por el director general de Contrataciones Públicas, Javier Marquínez, luego de que Panama Waste Management, S.A., una de las siete compañías interesadas en la contratación, presentara una acción de reclamo contra el pliego de cargos.

Requisitos bajo cuestionamiento

La DGCP concluyó que el pliego exigía permisos para la recolección, transporte y disposición de residuos sólidos no peligrosos, mientras que simultáneamente requería experiencia relacionada con el manejo de residuos peligrosos, sin que quedara suficientemente claro cuáles autorizaciones eran necesarias para ejecutar todas las actividades contempladas en el contrato.

Según la resolución, esa falta de precisión podía generar incertidumbre sobre los requisitos técnicos, operativos y regulatorios exigidos a los participantes, afectando la igualdad de condiciones dentro del proceso.

La contratación buscaba cubrir la gestión integral de los residuos generados en las instalaciones aeroportuarias, incluyendo áreas comerciales, restaurantes, oficinas, talleres, almacenes y zonas de atención al público.

Contrataciones Públicas ordenó la suspensión del acto público y exigió a Tocumen revisar y sustentar técnicamente varios requisitos incluidos en el pliego de cargos. Tomado de Panamá Compra.

Incongruencias

La revisión de Contrataciones Públicas también detectó que Tocumen exigía a los proponentes contar con permisos para la limpieza, recolección y disposición de residuos provenientes de alcantarillados, trampas de grasa y tanques sépticos.

Sin embargo, la DGCP advirtió que dichos servicios no aparecían claramente definidos dentro del alcance técnico de la contratación objeto del reclamo.

La Prensa identificó que Tocumen mantiene un acto público separado para contratar precisamente los servicios de limpieza y mantenimiento de alcantarillados sanitarios, trampas de grasa, pozos sépticos y sistemas relacionados, cuyo precio de referencia ronda los $1.4 millones.

Ese segundo proceso también estuvo suspendido hasta finales de mayo pasado después de que una de las doce empresas interesadas presentara una acción de reclamo alegando la existencia de supuestas “condiciones excluyentes que impiden la libre y equitativa concurrencia de oferentes”, según consta en los documentos del expediente.

La contratación para servicios de alcantarillado y sistemas sanitarios del aeropuerto, con un precio de referencia superior a $1.4 millones, enfrentó reclamaciones similares y fue paralizada temporalmente. Tomado de Panamá Compra.

La DGCP ordenó a Tocumen revisar y sustentar técnicamente los requisitos incorporados en la licitación de residuos sólidos antes de continuar con el procedimiento.

Tocumen deberá corregir

La resolución ordena suspender el acto público y obliga a la entidad aeroportuaria a corregir el pliego o justificar técnicamente las exigencias cuestionadas antes de reactivar la contratación.

La DGCP también dispuso modificar el estado del proceso en PanamaCompra de “en reclamo” a “suspendido”.

Las otras empresas interesadas en esta licitación de casi un millón de dólares figuraban Pronto Aseo, Servicios Ambientales de Chiriquí, S.A., Ecotermo de Panamá, Garbage Collection, S.A., Aseo Capital, S.A. y Eco-Septic Panamá Corp.