Panamá, 21 de junio del 2026
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    Empleo

    Contratos marítimos en Panamá crecen 26.2% en los primeros cinco meses de 2026

    Entre enero y mayo de 2026 se registraron 534 contratos. La Autoridad Marítima de Panamá informó que ha reforzado las inspecciones laborales y las acciones para proteger los derechos de la gente de mar.

    Katiuska Hernández
    Contratos marítimos en Panamá crecen 26.2% en los primeros cinco meses de 2026
    Barco con bandera panameña. Cortesía

    Los contratos de trabajo marítimo registrados en Panamá aumentaron 26.2% entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con cifras del Departamento de Asuntos Laborales Marítimos (DEALM) de la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

    Durante los primeros cinco meses del año se formalizaron 534 nuevos contratos laborales marítimos, frente a los 423 reportados en el mismo período de 2025. Según la AMP, este crecimiento refleja una mayor formalización laboral en el sector y el fortalecimiento de los mecanismos de protección para los trabajadores marítimos.

    Las estadísticas fueron presentadas durante una reunión entre autoridades de la DGGM, encabezadas por su director Felipe Arias y la subdirectora Tania Valderrama, junto con representantes del Colegio Nacional de la Gente de Mar (CONAGEMAR), la Misión Alemana de los Marinos para Panamá y The Mission to Seafarers.

    En el encuentro se analizaron iniciativas dirigidas a fortalecer la protección social, las condiciones laborales y el bienestar de la gente de mar. La DGGM informó además sobre las acciones que desarrolla en materia de supervisión laboral marítima, promoción de derechos de los marinos y fortalecimiento de su presencia institucional en distintas regiones del país.

    La entidad destacó que cada contrato es revisado para verificar el cumplimiento de la legislación vigente en aspectos como jornadas laborales, períodos de descanso y remuneraciones.

    Como parte de estas labores, la DGGM ha realizado más de 100 inspecciones laborales marítimas en aguas jurisdiccionales panameñas durante 2026.

    Asimismo, se presentaron avances en programas de capacitación en inglés para marinos, la creación del Comité de Bienestar de la Gente de Mar y los procesos de digitalización de servicios impulsados por la institución.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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