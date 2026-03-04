Contribuyentes aportaron $6,257 millones en 2025, aunque la recaudación tributaria quedó 22% por debajo de lo previsto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La recaudación quedó $1,797 millones por debajo de la meta fijada para 2025, aunque registró un crecimiento de 13.6% en comparación con 2024.

Los impuestos pagados por ciudadanos y empresas generaron al Estado ingresos por $6,257 millones en 2025. Sin embargo, las ambiociones del Gobierno fueron tan altas, que la recaudación no alcanzó la meta establecida en el presupuesto, al quedar 22.3% por debajo de lo previsto por el Gobierno de $8,055.2 millones, según el Informe Preliminar de Recaudación de la Dirección General de Ingresos.

La diferencia representa un faltante o déficit de $1,797.5 millones frente a lo proyectado.

A pesar del incumplimiento de la meta, la recaudación tributaria acumulada mostró un crecimiento interanual de 13.6%, equivalente a $748 millones adicionales en comparación con 2024, cuando se recaudaron $5,509.7 millones.

Los impuestos directos sumaron $3,703.6 millones, con un aumento de 23.4% respecto al año anterior, aunque se ubicaron 18.4% por debajo del presupuesto aprobado. Dentro de este grupo, el impuesto sobre la renta fue uno de los principales componentes del recaudo.

En el acumulado a diciembre de 2025, el Impuesto sobre la Renta (ISR) recaudó $3,275.2 millones, lo que representó un crecimiento de 25% frente a 2024, cuando se obtuvieron $2,616.1 millones. Es decir, ingresaron $659.1 millones adicionales respecto al año anterior.

Sin embargo, pese al fuerte aumento interanual, la recaudación quedó 19.1% por debajo de la meta presupuestada, que era de $4,049.4 millones, lo que implicó un faltante de aproximadamente $774.2 millones frente a lo previsto.

Por componentes, el impuesto sobre la renta de personas naturales mostró uno de los mayores crecimientos, con un aumento de 38.6%, mientras que el de personas jurídicas creció 10.9%. También el renglón de dividendos y complementario registró un incremento de 12.4% en comparación con 2024.

Por su parte, los impuestos indirectos alcanzaron $2,554.1 millones, con un crecimiento más moderado de 1.8% frente a 2024. Este segmento reflejó una brecha de 27.3% frente a la meta establecida.

Ingresos corrientes deficitarios

En el contexto general, los ingresos tributarios representaron aproximadamente el 60% de los ingresos corrientes acumulados del Estado en 2025. El total de ingresos corrientes ascendió a $10,371.6 millones, también por debajo del presupuesto, con un déficit acumulado de $2,684.4 millones.

Panorama de los ingresos tributarios en Panamá: cierre 2025. Gráfico generado por Inteligencia Artificial Notebooklm con el informe de la DGI

El informe señala que, aunque hubo una mejora en comparación con el año anterior, el comportamiento de la recaudación no logró alcanzar las proyecciones fiscales contempladas en la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2025.

En diciembre de 2025, los ingresos tributarios totalizaron $734.4 millones, cifra que representó un déficit de $465 millones (-38.8%) frente a la meta presupuestada para el mes. No obstante, en comparación con diciembre de 2024, la recaudación mostró un aumento de $23.9 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 3.4%.

Del total recaudado en el mes, los impuestos directos aportaron $505.2 millones, mientras que los impuestos indirectos sumaron $229.2 millones. Ambos rubros registraron leves aumentos frente al mismo mes del año anterior, aunque quedaron significativamente por debajo de lo proyectado en el presupuesto vigente.

Análisis de los resultados

El experto tributarista Javier Mitre, explica que los resultados de los ingresos tributarios reflejan cierto crecimiento económico en sectores empresariales pero no fue homogéneo ni significativo para lograr cumplir con la meta presupuestaria.

“En términos jurídicos-fiscales, el conjunto de cifras no configura un escenario de crisis tributaria, pero sí refleja una economía con expansión moderada y sectorialmente diferenciada”.

Explica que el crecimiento interanual observado en el Impuesto sobre la Renta, especialmente en su componente de renta jurídica, indica que la actividad empresarial registró una expansión durante 2025, aunque no en la magnitud prevista en el presupuesto.

El aumento en la recaudación refleja utilidades gravables mayores que en 2024, pero todavía insuficientes para alcanzar las metas fiscales proyectadas.

En el caso del Itbms y otros tributos indirectos, precisa que el comportamiento evidencia una economía con dinamismo moderado.

Indica que hubo una expansión económica sectorial y contenida, con un consumo y volumen de operaciones que avanzaron, pero sin el ritmo estimado en la planificación fiscal.

Efecto de la Lotería Fiscal

En el acumulado a diciembre de 2025, la recaudación del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (Itbms), tanto en ventas como en importaciones, sumó $1,497.9 millones, de los cuales $979.6 millones correspondieron a Itbms en ventas y $518.2 millones a Itbms en importaciones.

En comparación con 2024, el Itbms sobre ventas registró un leve incremento de 0.5%, equivalente a $4.5 millones adicionales, mientras que el Itbms sobre importaciones disminuyó 1.2%, es decir, $6.1 millones menos. En conjunto, el desempeño del Itbms mostró un crecimiento marginal frente al año anterior, reflejando una dinámica moderada del consumo interno y del comercio exterior.

Gráfico generado por Inteligencia Artificial Notebooklm con el informe de la DGI

Desde julio de 2025 la DGI implementó el mecanismo de la Lotería Fiscal para elevar la recaudación del Itbms, a través de los contribuyentes que solicitan sus facturas fiscales, las acumulan y las depositan para optar a premios en una tómbola bimestral.

La meta era recaudar más de $100 millones en este impuesto cada mes. Para diciembre, se recaudaron $138.1 millones en Itbms, de los cuales $98.9 millones correspondieron al Itbms sobre ventas y $39.2 millones al Itbms sobre importación. Frente a diciembre de 2024, el Itbms sobre ventas creció 2.7% ($2.6 millones adicionales), mientras que el Itbms sobre importación cayó 11.1% ($4.9 millones menos). En conjunto, el desempeño mensual mostró una leve variación positiva, impulsada principalmente por el comportamiento del consumo interno y la Lotería Fiscal.

Lea el informe de ingresos tributarios de 2025 en este PDF: