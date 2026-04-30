Convocan a la Asamblea a sesiones extraordinarias para debatir ley de ‘sustancia económica’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asamblea Nacional fue convocada por el Órgano Ejecutivo a sesiones extraordinarias, del 4 de mayo al 5 de junio, para debatir un proyecto de ley que reforma el Código Fiscal.

La convocatoria del presidente de la República, José Raúl Mulino, se señala que está dirigida a considerar el proyecto de ley que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal, en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.

La propuesta de modificación al Código Fiscal fue presentada este jueves 30 de abril por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien destacó que los estándares globales exigen que los beneficios fiscales estén sustentados en actividad económica real. Además, recordó que la permanencia de Panamá, desde el año 2021, en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperantes evidencia la situación actual.

“Mantener esta situación conlleva riesgos crecientes para la reputación del país, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la preservación y generación de empleo”, resaltó Chapman.

Afirmó que la experiencia internacional demuestra que es posible revertir ese escenario. Agregó que países de esta región han logrado la exclusión de dicha lista mediante reformas orientadas a fortalecer los requisitos de sustancia económica y modernizar sus marcos tributarios y que esta iniciativa coloca a Panamá en esa misma dirección y mejora nuestra competitividad.

Por su lado, en la conferencia de prensa de este jueves, el mandatario confirmó el llamado a sesiones extraordinarias, destacando que ha conversado con dos bancadas y que la próxima semana lo hará con la bancada Panameñista y de Cambio Democrático sobre este proyecto.

“Para la docencia necesaria de una ley muy técnica, diría que hasta escabrosamente técnica, para que se nutran de esa información y se logre una discusión de altura”, señaló Mulino.

El presidente José Raúl Mulino anunció que convocará sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional para discutir únicamente la ley de sustancia económica. Dijo que ya dialoga con las bancadas Partido Panameñista y Cambio Democrático, y que el MEF iniciará reuniones técnicas… pic.twitter.com/6ZIK9yJqnl — La Prensa Panamá (@prensacom) April 30, 2026

Este es uno de los pasos que debe dar el país para salir de una lista fiscal discriminatoria de la Unión Europea.

Para salir de esta lista, se deben realizar reformas en el Código Fiscal. La tarea está pendiente desde el año pasado y el país está en contrarreloj para cumplir con esas normativas internacionales, una de ellas, la relacionada con la llamada sustancia económica, que no es otra cosa que las empresas multinacionales y los agentes internacionales que operan en el país, tengan presencia física, planilla de empleados y demuestren que realmente operan en el territorio.