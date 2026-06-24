Coordinan acciones para combatir la pesca ilegal en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con la finalidad de definir medidas de control que permitan reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las normas vigentes, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) realizaron una reunión de coordinación de trabajo para continuar con la lucha contra la pesca ilegal.

Equipos técnicos de control y trazabilidad de ambas instituciones analizaron las herramientas que tienen para combatir la pesca ilegal.

Se informó que especialistas de la ARAP presentaron detalles sobre las labores que llevan a cabo en campo para prevenir y detectar actividades vinculadas a la pesca ilegal.

De igual forma, se enfatizó que esta información permitirá identificar áreas en las que la Autoridad Nacional de Aduanas puede brindar apoyo y fortalecer los procesos de control.

Además, se explicó que estas medidas buscan cerrar brechas críticas y consolidar las acciones orientadas al cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la lucha contra la pesca ilegal.

“Existe un firme interés de gestionar todas las herramientas que están bajo la potestad de Aduanas para fortalecer el sistema de trazabilidad y contribuir de manera efectiva a la prevención de la pesca ilegal”, indicó la directora encargada de la Autoridad Nacional de Aduanas, Carmen Tapia.

En la reunión, el subadministrador de la ARAP, Gerardo Irimia Arosemena, explicó las medidas adoptadas por la entidad, tomando como referencia modelos internacionales, para mejorar la supervisión y control de la actividad pesquera en el país.