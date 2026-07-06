Copa Airlines activa el WiFi de Starlink de forma progresiva en sus vuelos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La aerolínea panameña inició el despliegue del servicio de internet de alta velocidad a bordo y prevé completar la instalación en toda su flota durante el primer trimestre de 2027.

La aerolínea Copa Airlines anunció la incorporación del servicio de internet satelital de alta velocidad de Starlink en sus aeronaves, convirtiéndose en la primera compañía aérea de Latinoamérica en ofrecer esta tecnología a sus pasajeros.

El primer vuelo equipado con el sistema se realizó el pasado 4 de julio, dando inicio a un proceso de implementación gradual en toda la flota.

La compañía informó que la instalación del servicio avanzará de forma progresiva y espera completarse durante el primer trimestre de 2027.

Con esta tecnología, los viajeros podrán acceder a internet de alta velocidad durante todo el vuelo para realizar videostreaming, utilizar aplicaciones de trabajo en la nube, navegar en tiempo real, enviar mensajes y acceder a otros servicios en línea.

La conexión del WiFi estará completada en la mayoría de los vuelos en 2027.

Según explicó Diana Mizrachi-Kopel, directora senior de Experiencia del Cliente de Copa Airlines, la iniciativa busca responder a las nuevas necesidades de conectividad de los pasajeros y fortalecer la experiencia de viaje.

El acceso al servicio será gratuito para los miembros PreferMember Gold, Platinum y Presidential del programa ConnectMiles, así como para los pasajeros de Clase Ejecutiva y los clientes de los planes Starlink Residential y Starlink Roam.

El resto de los viajeros podrá adquirir el servicio durante el vuelo a través del portal de acceso de Starlink, con tarifas definidas por el proveedor.