Copa Airlines activa el WiFi de Starlink de forma progresiva en sus vuelos

La aerolínea Copa Airlines anunció la incorporación del servicio de internet satelital de alta velocidad de Starlink en sus aeronaves, convirtiéndose en la primera compañía aérea de Latinoamérica en ofrecer esta tecnología a sus pasajeros.
El primer vuelo equipado con el sistema se realizó el pasado 4 de julio, dando inicio a un proceso de implementación gradual en toda la flota.
La compañía informó que la instalación del servicio avanzará de forma progresiva y espera completarse durante el primer trimestre de 2027.
Con esta tecnología, los viajeros podrán acceder a internet de alta velocidad durante todo el vuelo para realizar videostreaming, utilizar aplicaciones de trabajo en la nube, navegar en tiempo real, enviar mensajes y acceder a otros servicios en línea.
Según explicó Diana Mizrachi-Kopel, directora senior de Experiencia del Cliente de Copa Airlines, la iniciativa busca responder a las nuevas necesidades de conectividad de los pasajeros y fortalecer la experiencia de viaje.
El acceso al servicio será gratuito para los miembros PreferMember Gold, Platinum y Presidential del programa ConnectMiles, así como para los pasajeros de Clase Ejecutiva y los clientes de los planes Starlink Residential y Starlink Roam.
El resto de los viajeros podrá adquirir el servicio durante el vuelo a través del portal de acceso de Starlink, con tarifas definidas por el proveedor.