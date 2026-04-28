Copa Airlines anuncia la compra de 60 nuevos aviones a Boeing

Copa Airlines anunció la firma de un nuevo acuerdo con Boeing y GE Aerospace para la compra de hasta 60 aeronaves Boeing 737 MAX, por una inversión aproximada de $13.5 mil millones a precio de lista.
Pedro Heilbron, CEO de la aerolínea, informó que esta orden se suma a las 40 aeronaves pendientes de entrega del acuerdo vigente, lo que permitirá a la aerolínea incorporar más de 100 nuevas aeronaves en los próximos ocho años y, si se sostiene la demanda en la región, alcanzar una flota superior a las 200 unidades para el año 2034, fortaleciendo así su plan de crecimiento y expansión en la región.
“Para Copa Airlines, la firma de este acuerdo representa un paso importante para seguir fortaleciendo la operación y la conectividad que brindamos desde Panamá. A través del Hub de las Américas, hemos consolidado un centro de conexiones que hoy nos permite responder al mercado con una operación segura, eficiente y confiable. Incorporar nuevas aeronaves será clave para seguir ampliando nuestra operación y red de destinos y acompañar así el desarrollo económico de Panamá y la región, generando nuevos puestos de trabajo y crecimiento en el sector turístico”, expresó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.
Las nuevas aeronaves serán entregadas entre 2030 y 2034 —sujeto a cambios en el cronograma de entrega— y podrán destinarse tanto al crecimiento de la flota como al reemplazo de aeronaves existentes, de acuerdo con las necesidades de la aerolínea. El acuerdo brinda a Copa la flexibilidad para seleccionar entre las versiones 737 MAX 8, MAX 9 y MAX 10, según los requerimientos de su operación, permitiéndole ajustar la composición de su flota de acuerdo con la demanda, la capacidad y sus planes de expansión.
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