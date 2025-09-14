Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Copa Airlines anunció que cuenta con 14 vacantes de empleo para distintas posiciones, invitando a profesionales locales e internacionales a postularse a través de su portal oficial.

Las oportunidades están disponibles en diversas áreas operativas, técnicas y de servicio al cliente, reforzando la estrategia de la aerolínea por mejorar su capacidad operativa y experiencia del usuario.

Entre los puestos más destacados se encuentran roles para mantenimiento de aeronaves, personal de atención al cliente, supervisores de operaciones, oficiales de carga, especialistas de seguridad aeroportuaria, técnicos de sistemas, y posiciones administrativas.

Las vacantes están orientadas tanto para personal con experiencia previa en la industria aeronáutica como para quienes buscan desarrollarse en el sector de la aviación comercial.

Para postularse, los interesados deben ingresar al sitio web de empleo de Copa Airlines en este enlace: Empleo en Copa.

Los interesados deben completar la solicitud en línea y adjuntar los documentos requeridos, tales como currículum actualizado, certificaciones profesionales pertinentes y, en algunos casos, certificaciones específicas de seguridad o mantenimiento.

Vacantes disponibles en Copa Airlines