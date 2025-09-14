Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse

Copa Airlines anunció que cuenta con 14 vacantes de empleo para distintas posiciones, invitando a profesionales locales e internacionales a postularse a través de su portal oficial.
Las oportunidades están disponibles en diversas áreas operativas, técnicas y de servicio al cliente, reforzando la estrategia de la aerolínea por mejorar su capacidad operativa y experiencia del usuario.
Entre los puestos más destacados se encuentran roles para mantenimiento de aeronaves, personal de atención al cliente, supervisores de operaciones, oficiales de carga, especialistas de seguridad aeroportuaria, técnicos de sistemas, y posiciones administrativas.
Las vacantes están orientadas tanto para personal con experiencia previa en la industria aeronáutica como para quienes buscan desarrollarse en el sector de la aviación comercial.
Para postularse, los interesados deben ingresar al sitio web de empleo de Copa Airlines en este enlace: Empleo en Copa.
Los interesados deben completar la solicitud en línea y adjuntar los documentos requeridos, tales como currículum actualizado, certificaciones profesionales pertinentes y, en algunos casos, certificaciones específicas de seguridad o mantenimiento.
Vacantes disponibles en Copa Airlines
Arquitecto de Datos II – Panamá (publicado 12/09/2025)
Arquitecto de Soluciones I – Panamá (publicado 11/09/2025)
Analista de Inteligencia Pricing Revenue Management / Data Scientist – Panamá (publicado 08/09/2025)
Sr. Manager Repair and Material Planning – Panamá (publicado 03/09/2025)
Ejecutivo de Ventas Courier – Quito, Ecuador (publicado 03/09/2025)
Analista de Pricing & Revenue Management II – Panamá (publicado 27/08/2025)
Academia de Técnico de Mantenimiento de Aviación (clases inician febrero 2026) – Panamá (publicado 08/08/2025)
Tripulante de Cabina – Panamá (publicado 01/08/2025)
Agente de Rampa C – Panamá (publicado 04/07/2025)
ALAS – Certified Flight Instructor Selection Process – Panamá (publicado 13/06/2025)
Capitán (B737) – Panamá (publicado 12/06/2025)
Primer Oficial (B737) – Panamá (publicado 12/06/2025)
Agente de Servicio a Pasajero (Part-time, 6 horas) – Panamá (publicado 26/05/2025)
Mecánico de Aviación – Panamá (publicado 25/03/2025)