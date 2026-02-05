Copa Airlines anuncia tarifas especiales a Toronto y Nueva York para el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La venta de los boletos iniciará el jueves 5 de febrero de 2026, a partir de las 12:00 mediodía (hora de Panamá).

Copa Airlines anunció este miércoles 4 febrero la apertura de vuelos especiales con tarifas preferenciales hacia Toronto, Canadá, y Nueva York, Estados Unidos, dirigidos a los fanáticos panameños que deseen acompañar a la Selección Nacional durante sus partidos en el Mundial de Fútbol 2026.

De acuerdo con la aerolínea, los vuelos han sido programados conforme a las fechas de los encuentros mundialistas y contarán con itinerarios de ida y vuelta diseñados específicamente para los aficionados. La venta de los boletos iniciará el jueves 5 de febrero de 2026, a partir de las 12:00 mediodía (hora de Panamá).

La tarifa anunciada es de 679 dólares por persona, ida y vuelta en clase económica, e incluye una maleta registrada, preselección de asiento en cabina económica, un cambio de fecha sin cargo hasta siete días antes de la salida original —siempre que se trate de otro vuelo especial— y todos los impuestos incluidos. Esta tarifa estará disponible hasta el 5 de marzo de 2026 o hasta agotar la capacidad asignada a los vuelos especiales.

Vuelos a Toronto

En la primera ronda de publicación, Copa Airlines habilitó dos opciones de vuelos especiales entre Panamá y Toronto. El primero, identificado como el vuelo CM201, operará en varias fechas de junio con salida desde Panamá a las 6:57 a.m. y llegada a Toronto a la 1:28 p.m., mientras que el vuelo de regreso, CM295, partirá de Toronto a las 2:58 p.m. y llegará a Panamá a las 7:27 p.m.

El segundo vuelo especial hacia Toronto, CM786, saldrá de Panamá a las 3:57 p.m. y llegará a las 10:28 p.m. en fechas específicas de junio, con retorno mediante el vuelo CM887, que despegará de Toronto a las 11:58 p.m. y aterrizará en Panamá a las 4:27 a.m.

Vuelos a Nueva York

Para Nueva York, Copa Airlines anunció tres grupos de vuelos especiales entre finales de junio e inicios de julio. Entre ellos figuran los vuelos CM736, CM819 y CM731 desde Panamá, con distintos horarios y fechas, así como los vuelos de retorno CM737, CM815 y CM148 desde Nueva York hacia Panamá.

La aerolínea informó que, a medida que se vayan llenando estos primeros vuelos, se habilitarán nuevas frecuencias hasta completar los 30 vuelos especiales autorizados en el acuerdo bilateral entre las autoridades de aviación de Canadá y Panamá.

Copa Airlines, que es empresa patrocinadora, señaló que esta iniciativa busca facilitar la presencia de la afición panameña junto a la Selección Nacional en el torneo mundialista.

Los boletos estarán disponibles a través del sitio web de la aerolínea, agencias de viajes, oficinas de ventas y el centro de llamadas.