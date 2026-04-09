Copa Airlines espera elevar en 14% su capacidad en 2026 y generar 2,100 nuevos empleos en 4 años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la aerolínea, indicó que de aquí al año 2029 esperan recibir 43 nuevas aeronaves Boeing y preparan otro acuerdo relacionado con la expansión de la flota aérea.

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció los planes de crecimiento para los próximos cuatro años, en los que espera crecer tanto en flota de aviones, movimiento de pasajeros y nuevos destinos, lo que generará a su vez nuevas oportunidades de empleo.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la aerolínea informó que para este año están proyectando un crecimiento de 14% en la capacidad de asientos disponibles.

Además, aspiran a elevar el número de vuelos de 370 diarios, a 500 vuelos diarios para el año 2029 y alcanzar a más de 27 millones de pasajeros dentro de 4 años. Y en específico para 2026, la Aerolínea estima transportar 20.9 millones de pasajeros.

Recalcó que en el último año han incorporado más de 13 destinos.

Heilbron adelantó que al cierre de 2026 estiman contar con una flota de 121 aeronaves y mantiene pendiente la entrega de 43 aviones Boeing 737 MAX hasta 2029.

Igualmente, adelantó que a finales de este mes de abril tendrán un nuevo anuncio relacionado con un nuevo acuerdo para la compra de más aeronaves.

Explicó que la expansión de esta flota también respaldará el crecimiento de la operación en los próximos años.

"Copa Airlines acompañar el crecimiento que estamos proyectando, seguimos enfocados en fortalecer los pilares que sostienen nuestra operación: una red de rutas sólida, una flota moderna y el desarrollo del talento que requiere una operación en expansión. En un entorno donde la competencia por la conectividad es cada vez mayor, mantener esa capacidad es fundamental para Panamá”, afirmó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

En cuanto al empleo, Heilbron anunció que estiman generar cerca de 400 nuevos empleos directos en Panamá este año a a los que se agregara la contratación de 1,000 personas adicionals para soportar la rotación natural de la operación por personas que se jubilan, en áreas como personal operativo, tripulación de cabina, pilotos, mecánicos de aviación y funciones administrativas.

Precisó que en los próximos cuatro años, el crecimiento proyectado permitirá crear más de 2,100 plazas directas de trabajo en el país.

Agregó que en 2026, ALAS, la Academia de Pilotos, proyecta graduar alrededor de 65 pilotos panameños, mientras que la Academia de Técnicos Aeronáuticos (ATA) prevé la formación de 50 técnicos aeronáuticos y la Academia de Tripulantes de Cabina estima la graduación de 415 nuevos profesionales al cierre de ese mismo año.

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