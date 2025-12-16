Copa Airlines extiende hasta el 15 de enero la cancelación de vuelos a Venezuela

Los vuelos de Copa Airlines a Venezuela seguirán suspendidos hasta e 15 de enero de 2026.

En un comunicado la aerolínea informó que las condiciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, aún no son óptimas para operar.

“Copa Airlines informa que ha decidido extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 15 de enero de 2026, fecha en la que se estima que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa, incluyendo su sistema de aterrizaje por instrumentos”, dijo la aerolínea en un comunciado.

Ante la alta demanda de viajes en la temporada de fin de año, Copa Airlines indicó que incrementó las frecuencias de vuelos entre Panamá y Cúcuta, en Colombia, ciudad fronteriza con el estado Táchira, como alternativa para los pasajeros que se desplazan hacia Venezuela.

Como parte de la evaluación de opciones operativas, la aerolínea también informó que este martes 16 de diciembre realizó un vuelo de prueba con su aeronave de carga al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, donde no mantiene vuelos regulares desde julio de 2024 .

Copa Airlines recordó que los pasajeros con boletos emitidos para volar hasta la fecha de suspensión pueden optar por el cambio de fecha o de origen y destino dentro de la misma región sin cargos adicionales, conservar el valor del pasaje como crédito para un viaje futuro o solicitar el reembolso de los boletos no utilizados o parcialmente utilizados a través de su sitio web.

La compañía reiteró que mantendrá informados a los viajeros mediante sus canales oficiales sobre cualquier actualización relacionada con las operaciones desde y hacia Venezuela.

La suspensión de los vuelos de Copa a Venezuela comenzó el pasado 4 de diciembre, cuando la aerolínea reportó problemas de interferencia en sus sistemas de navegación durante vuelos a ese país.

Además, más de una decena de aerolíneas internacionales decidieron previamente cancelar los vuelos a Venezuela, ante las tensiones geopolíticas en ese país y a raíz de las alertas de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que envió notificaciones sobre extremar las medidas de seguridad al sobrevolar el área del Caribe y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela, debido a los ejercicios militares y otras maniobras que se están ejecutando.