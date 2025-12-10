Copa Airlines extiende hasta el 18 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la extensión de la cancelación de los vuelos a Venezuela hasta el 18 de diciembre de este año.

“Copa Airlines informa que continúa monitoreando y evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos a Venezuela, por lo que ha decidido extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 18 de diciembre de 2025”, indicó la aerolínea en un comunicado.

Precisaron que durante este periodo, con el propósito de atender la alta demanda de pasajeros en esta época del año, Copa Airlines ha incrementado sus operaciones hacia la ciudad de Cúcuta, Colombia.

Asimismo, la aerolínea informó que se encuentra evaluando otras alternativas de aeropuertos que cuenten con sistemas de aproximación que no se vean afectados por las intermitencias recientes en las señales de navegación.

Igualmente, reiteraron que los pasajeros afectados por la suspensión de los vuelos desde el pasado 4 de diciembre podrán optar por estos beneficios:

Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

Cancelación del viaje , manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.

Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados. Las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.com.

Copa Airlines suspendió las operaciones desde el 4 de diciembre, alegando afectaciones por intermitencias e interferencias en los sistemas de navegación de los aviones durante vuelos a Venezuela, una situación que también registraron Wingo y Satena, de Colombia.

Desde finales de noviembre, más de 10 aerolíneas internacionales han cancelado sus operaciones a Venezuela, y solo se mantienen operando las aerolíneas nacionales de ese país, que han abierto nuevas frecuencias a ciudades como Panamá, Bogotá, Medellín, Cartagena y hasta Barbados para atender a los pasajeros varados.