Copa Airlines extiende vuelos especiales entre Panamá y Valencia hasta el 15 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Copa Airlines anunció que extenderá, al menos hasta el próximo 15 de julio, la operación de sus vuelos especiales entre ciudad de Panamá y Valencia, Venezuela, nación sudamericana donde se registraron dos devastadores terremotos el miércoles pasado.

La medida fue comunicada por la aerolínea en una actualización emitida la noche del 29 de junio, en la que precisó que estos servicios se suman a la operación diaria regular que mantiene hacia la ciudad de Valencia.

Con esta decisión, Copa indicó que continuará operando un vuelo diario regular entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en ciudad de Panamá, y el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, además de dos frecuencias adicionales en ambos sentidos para ampliar la disponibilidad de asientos.

Vuelos Panamá-Venezuela: Copa extiende operación especial a Valencia hasta el 15 de julio.

Mientras tanto, la compañía panameña informó que las operaciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía permanecen suspendidas y su reanudación dependerá de la evolución de las condiciones operativas en esa terminal aérea.

Los terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia, han causado al menos 1,719 muertos y 5,034 heridos, según los datos oficiales actualizados este lunes por las autoridades venezolanas.

El desastre ha golpeado especialmente a La Guaira, la costa contigua a Caracas. La infraestructura del aeropuerto Simón Bolívar, más conocido como Maiquetía, ha sufrido daños extensivos, tanto en la infraestructura de la terminal como en la zona de movimiento de las aeronaves.