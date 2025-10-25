Copa Airlines inaugurará ruta directa entre Ciudad de Panamá y Los Cabos en diciembre de 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos y Copa Airlines anunciaron esta semana la apertura de una nueva ruta aérea directa entre Ciudad de Panamá y Los Cabos, que empezará operaciones el 4 de diciembre de 2025.

Según se resaltó, esta conexión marcará un hito en la región, al convertirse en la primera ruta directa entre Los Cabos y Latinoamérica, consolidando a Panamá como un hub estratégico para el turismo regional.

El nuevo servicio contará con tres frecuencias semanales, los días lunes, jueves y sábado, operadas por aeronaves Boeing 737-800, con capacidad para transportar a más de 25,000 turistas anuales.

“En Copa Airlines estamos comprometidos con expandir nuestra red y ofrecer nuevas y emocionantes opciones de viaje. La adición de Los Cabos demuestra la importancia de este mercado y consolidará a Panamá como un punto de conexión indispensable para el turismo en las Américas”, destacó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

De acuerdo con el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, la decisión responde a la creciente demanda del mercado latinoamericano, especialmente desde Colombia, país que en 2024 se consolidó como uno de los principales emisores de visitantes hacia el destino mexicano.

“Esta nueva ruta es un hito para Los Cabos, ya que fortalecerá nuestra presencia en mercados clave de Latinoamérica y ampliará las oportunidades para que más panameños nos visiten. Nos entusiasma esta alianza con Copa Airlines porque promueve el intercambio cultural y económico en la región”, señaló Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

Los Cabos, ubicado en el extremo sur de la Península de Baja California, es reconocido por sus paisajes desérticos, resorts de lujo, oferta gastronómica de clase mundial y actividades al aire libre.