Copa Airlines inicia gestiones para vuelos especiales a Canadá por el Mundial 2026

Copa Airlines anunció que hoy lunes 8 de diciembre inició el proceso para solicitar vuelos especiales hacia Toronto, Canadá, con el fin de atender la alta demanda generada tras la histórica clasificación de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá al Mundial 2026, donde el equipo quedó ubicado en el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

La aerolínea explicó que, debido a las restricciones actuales, Canadá solo autoriza un vuelo diario entre Panamá y Toronto, y esos cupos se encuentran casi agotados.

No obstante, adelantó que ya trabaja en los trámites necesarios para obtener permisos adicionales que permitan transportar a más aficionados durante las fechas de los partidos de la Selección.

Copa también informó que programará vuelos adicionales a Nueva York, destino que no requiere autorizaciones especiales gracias al acuerdo de cielos abiertos entre Panamá y Estados Unidos.

“Venimos con más vuelos y tarifas atractivas, para que más panameños puedan viajar a alentar a nuestros muchachos y llevar la fuerza de la Marea Roja desde Panamá hasta Toronto y Nueva York”, indicó la aerolínea a través de sus redes sociales.

La compañía adelantó que pronto dará a conocer más detalles sobre disponibilidad, frecuencias y tarifas, por lo que pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus redes sociales y medios oficiales.

Vuelos a Toronto

Desde Ciudad de Panamá se puede volar directo a Toronto con Copa Airlines en el vuelo CM470, que sale a las 6:42 p.m. y llega a Toronto a la 1:13 a.m., hora local —la misma hora que en Panamá.

Hay vuelos diarios, por lo que los fanáticos de la Sele pueden optar por viajar con anticipación y llegar a tiempo para el partido del 17 de junio. Al día de hoy, hay disponibilidad con precios desde $577.55. Se espera información sobre aumento de la frecuencia puntualmente para la alta demanda del mundial.

Otras aerolíneas, como Air Canada, no operan vuelos directos entre Panamá y Toronto. En estos casos, es necesario hacer escala, ya sea con Avianca en El Salvador, o volando con Copa Airlines hacia El Salvador y luego conectando con Avianca hacia Toronto.

También existen opciones vía Atlanta con Delta, y posteriormente a Toronto. Los buscadores de pasajes muestran igualmente la ruta Ciudad de Panamá–Newark (New Jersey) con United Airlines y, desde allí, conexión a Toronto.

Otra alternativa frecuente es viajar con American Airlines a Miami y continuar con la misma aerolínea desde Miami hacia Toronto. O conectando con Copa Airlines en Miami y otras ciudades de Estados Unidos y conectar con los vuelos de las aerolíneas de ese país hacia la ciudad canadiense.

Panamá hará su debut mundialista el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Ghana, en Toronto, un encuentro que el técnico considera fundamental para encaminar el desempeño del equipo en la fase de grupos.

El segundo encuentro será contra Croacia, también en Toronto; y cerrará la fase de grupos contra Inglaterra, en Nueva York.

