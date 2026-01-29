Copa Airlines invertirá más de $500 millones en 2026 y sumará 33 aviones hasta 2027

Exclusivo Suscriptores

La aerolínea prevé crecer más de 12% en capacidad en 2026 y recibirá ocho nuevas aeronaves este año, como parte de un plan de expansión a 10 años que busca sostener la conectividad aérea de Panamá.

Copa Airlines ejecutará en 2026 una inversión superior a los 500 millones de dólares en aeronaves, como parte de un ambicioso plan de expansión que contempla la incorporación de más de 33 aviones nuevos entre 2025 y 2027, adquiridos directamente al fabricante Boeing, informó en entrevista exclusiva su presidente ejecutivo, Pedro Heilbron, durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF en Panamá.

El ejecutivo detalló que la aerolínea proyecta un crecimiento de capacidad superior al 12% en 2026, luego de haber incrementado su oferta en más de 8% en 2025 con la incorporación de 12 aeronaves.

Pedro Heilbron, presidente de la junta directiva de Copa Holdings y presidente ejecutivo de Copa Airlines. LP/Alexander Arosemena

Para este año están previstas ocho nuevas entregas, mientras que en 2027 se sumarán otras 13, consolidando un ritmo de expansión que supera el promedio de crecimiento del sector en la región.

Heilbron explicó que estas inversiones responden a una visión de largo plazo, con planes de desarrollo que se extienden al menos por una década.

“Nuestro negocio y Panamá no terminan en 2028 o 2029; tenemos que planificar a 10 años”, afirmó, al subrayar que el crecimiento sostenido de la aerolínea busca mantener al país como el principal centro de conectividad aérea de América Latina.

La inversión no se limita únicamente a la compra de aeronaves. Copa Airlines también destina recursos significativos a tecnología, repuestos y mejoras operativas, con el objetivo de garantizar eficiencia, confiabilidad y altos estándares de servicio, en un contexto de fuerte demanda turística y crecimiento del tráfico aéreo.

El presidente ejecutivo destacó que el impacto de esta expansión se refleja directamente en la economía panameña, especialmente en sectores como el turismo, el comercio y los servicios. “Lo que invertimos en flota se ve en las calles, en los hoteles, los restaurantes y en la generación de empleos de calidad”, sostuvo.

No obstante, Heilbron advirtió que el ritmo de crecimiento de la aerolínea requiere que las inversiones en infraestructura aeroportuaria, particularmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, se ejecuten en los tiempos necesarios para acompañar la expansión de la flota y evitar cuellos de botella operativos.

Durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, Heilbron sostuvo que la empresa privada es “la turbina que impulsa el crecimiento de América Latina”, siempre que opere en un entorno de reglas claras y estabilidad jurídica. Señaló que los gobiernos deben actuar como facilitadores, creando las condiciones para la inversión, mientras el sector privado genera empleo, innovación y productividad, elementos clave para reducir la pobreza y sostener el crecimiento económico y del transporte aéreo en la región.

Rumbo al mundial

En el corto plazo, Copa también gestiona la ampliación temporal de frecuencias hacia Canadá con motivo del Mundial de Fútbol, luego de que los vuelos regulares hacia Toronto, se agotaran en pocos días. Heilbron explicó que, a diferencia de Estados Unidos, Canadá mantiene restricciones al no operar bajo un esquema de cielos abiertos, por lo que la autorización depende de un proceso bilateral entre ambos gobiernos.

Con este plan de inversión y crecimiento, Copa Airlines reafirma su rol como uno de los principales motores económicos del país y como un actor clave en la conectividad aérea y el desarrollo del turismo en la región.

Heilbron indicó que espera una respuesta positiva de las autoridades de Canadá que permita a la aerolínea operar al menos 60 vuelos adicionales, con el fin de atender la alta demanda de aficionados que desean viajar a Toronto para los dos partidos de la Selección panameña de fútbol.

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá solicitó formalmente a sus homólogos canadienses la aprobación de frecuencias aéreas adicionales de carácter temporal para cubrir la demanda generada por el evento deportivo.