Copa Airlines lanza concurso para diseñar ‘El avión de la Sele’ rumbo al Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Copa Airlines y la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) lanzaron este miércoles el concurso ‘El avión de la Sele’, una iniciativa que invita a los panameños a diseñar la imagen de la aeronave que acompañará a la roja centroamericana rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

“Como aerolínea oficial y orgulloso patrocinador de la Selección, queremos que el diseño de la imagen de la aeronave que acompañará este sueño sea creado por el talento panameño”, dijo el director senior de Mercadeo y Programa de Lealtad de Copa Airlines, Marco Ocando.

El diseño ganador será plasmado en un avión Boeing de Copa Airlines que operará en los 85 destinos de su red, convirtiéndose en un “símbolo de orgullo” nacional y el artista ganador recibirá también un viaje para dos personas, que incluye entradas al primer encuentro de la selección de Panamá en el Mundial 2026, boletos aéreos, hospedaje, alimentación y transporte.

Entre los lineamientos del concurso, detalla el comunicado, exigen mantener el logo de Copa Airlines en su posición estándar, aplicar correctamente el escudo de la Fepafut y respetar la paleta de colores autorizada.

Asimismo, se subraya que “no se permite el uso de símbolos patrios, marcas comerciales ajenas a las organizadoras ni referencias a la FIFA o al Mundial 2026”.

Las propuestas serán evaluadas en dos fases: primero, un jurado interno preseleccionará cinco finalistas; posteriormente, un panel integrado por artistas panameños, creativos y representantes de ambas instituciones elegirá al ganador.

En esa última etapa se valorarán los criterios de creatividad, impacto visual y coherencia con los valores del torneo y el “espíritu” de la Selección y de la aerolínea.

El concurso estará disponible en el portal elaviondelasele.com desde el 24 de noviembre hasta el 10 de diciembre y el resultado se dará a conocer el 23 de enero de 2026 a través de la cuenta oficial de Instagram de Copa Airlines y otras plataformas oficiales, precisa el comunicado.