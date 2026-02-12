Panamá, 12 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Pese a crisis de combustible

    Copa Airlines mantiene vuelos a Cuba con normalidad

    EFE
    Copa Airlines mantiene vuelos a Cuba con normalidad
    Copa Airlines continúa operando sus vuelos desde Panamá con normalidad. Dado que es un tramo relativamente corto, estamos cargando combustible adicional en Panamá. LP/Archivo

    La aerolínea de bandera panameña Copa Airlines mantiene con normalidad los vuelos a Cuba, en donde varias empresas aéreas han suspendido itinerarios debido a las dificultades para abastecerse allí de combustible por un bloqueo petrolero de Estados Unidos.

    “Copa Airlines continúa operando sus vuelos desde Panamá con normalidad. Dado que es un tramo relativamente corto, estamos cargando combustible adicional en Panamá ‘tankering’, lo que nos permite realizar ambos tramos sin necesidad de abastecer en La Habana”, respondió la empresa a EFE.

    Cuatro compañías canadienses anunciaron esta semana la cancelación de sus operaciones hacia la isla luego de que las autoridades cubanas les comunicaran que no podían surtirles de queroseno en ninguno de los nueve aeropuertos internacionales del país.

    Las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind también suspendieron sus vuelos a Cuba “debido a las dificultades de abastecimiento” y no retomarán estas rutas “hasta que la situación cambie”.

    Estados Unidos cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a finales de enero amenazó con aranceles a los países que proporcionen combustible a la isla.

    Ante la previsión de un “desabastecimiento agudo de combustible”, el Gobierno cubano puso en marcha un plan de emergencia que incluye desde la paralización de servicios públicos esenciales como el transporte hasta el cierre de hoteles y la reubicación de los turistas en otras instalaciones.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más
    • Panamá Sub-17 derrota a Nicaragua y clasifica al Mundial Catar 2026. Leer más
    • Desembolso del PASE-U avanza este 10 de febrero: conozca los lugares habilitados. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Panamá ha sido condenada a cadena perpetua. Leer más
    • Calendario escolar 2026 en Panamá: cuándo comienzan las clases y trimestres. Leer más