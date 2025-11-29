Copa Airlines mantiene vuelos a Venezuela, pese a la advertencia de Donald Trump

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La aerolínea panameña Copa Airlines sigue operando vuelos a Venezuela este sábado 29 de noviembre, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” consideren que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

Según el sitio web oficial de Copa, dos vuelos, el CM224 y el CM223, salieron este sábado con demoras del Aeropuerto Internacional de Tocumen. El primero tuvo tres horas de retraso, mientras que el segundo estuvo una hora retrasado. En estos momentos, ambos van rumbo a Venezuela.

Como ya se mencionó, el mandatario Trump advierte que se considere el espacio aéreo de Venezuela “cerrado en su totalidad”, lo que ha elevado la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, en medio de las maniobras militares que Washington está realizando en el Caribe desde hace semanas y para las que ha movilizado a miles de efectivos y a su mayor portaaviones de guerra.

En medio de este contexto, también se prevén dos vuelos de Copa Airlines desde Caracas hacia Panamá para este sábado. Se trata del vuelo CM222, que tiene previsto partir de Venezuela a las 4:15 p.m. (hora local) y llegar a las 5:44 p.m. hora de Panamá. El CM225 tiene previsto salir de Caracas a las 4:11 p.m.

Copa, junto a Wingo, son las dos únicas líneas comerciales privadas que están volando a Venezuela. El resto son aerolíneas venezolanas (Conviasa, Láser, Avior, Estelar, Rutaca y La Venezolana).

Una persona espera en el aeropuerto internacional Simón Bolívar el pasado jueves, en Maiquetía (Venezuela). El aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, operó con una oferta limitada de viajes, con solo siete salidas y siete llegadas previstas, un día después de que las autoridades venezolanas revocaran la concesión de vuelo a seis aerolíneas extranjeras. EFE/Miguel Gutiérrez

Hay que mencionar también que el cierre y suspensión de vuelos entre Venezuela y Europa ha generado un cambio de ruta hacia Bogotá.

Parte de los pasajeros varados en Madrid han salido con Iberia hacia la capital colombiana; luego, algunos viajan por tierra y otros por avión hasta el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, en Norte de Santander.

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. EFE

Después cruzan por carretera y toman un vuelo en el Aeropuerto Internacional General Cipriano Castro, en la población venezolana de San Antonio, estado Táchira, rumbo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Otros deciden tomar autobuses hasta Caracas en un trayecto de 12 a 16 horas.