Copa Airlines, premiada por undécima ocasión como líder en puntualidad en Latinoamérica

La compañía panameña Copa Airlines fue galardonada por undécima vez como la “aerolínea más puntual de Latinoamérica”, con un índice de puntualidad del 90.75% por la empresa CIRIUM, una firma especializada en el análisis y recopilación de datos de la industria aérea.

El porcentaje de puntualidad alcanzado por Copa Airlines es “el mayor índice de todas las aerolíneas del continente americano y el segundo mejor del mundo, incluso superando el porcentaje registrado en la categoría del ranking global”, informó este viernes en un comunicado la aerolínea panameña.

La clasificación anual evaluó la puntualidad, el cumplimiento de itinerarios y tasas de cancelación.

En ese sentido, el informe The On-Time Performance (OTP) 2025, presentado por CIRIUM, resalta que “con un índice de 99.8% de vuelos completados, Copa Airlines se posiciona como la aerolínea con el menor nivel de cancelaciones en América y entre las mejores del mundo”.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, dijo que “este logro refleja el compromiso de nuestros 9,000 colaboradores con una operación a tiempo, segura y confiable”.

“Ser reconocidos por CIRIUM como la aerolínea más puntual de Latinoamérica por undécima ocasión es un logro que nos llena de orgullo, no solo por lo que representa en términos de la excelencia operativa, sino por el valor que tiene la puntualidad y el cumplimiento para nuestros pasajeros”, afirmó Heilbron.

La tabla de CIRIUM evalúa el rendimiento de las principales aerolíneas según la cantidad de asientos, vuelos y disponibilidad de asientos por kilómetro, y las categoriza en global y regional.

Para ello, se basa en datos obtenidos de más de 2,000 fuentes internacionales de vuelos en tiempo real que abarcan aerolíneas, aeropuertos, sistemas de distribución global, información sobre la ubicación y organismos encargados de la aviación civil.

Durante 2025, Copa Airlines sostuvo su “liderazgo regional” en puntualidad, operando una red confiable en más de 85 destinos en 32 países del continente americano, incluyendo nuevas rutas hacia San Diego, Salta, Tucumán y Los Cabos.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, y con 76 años de funcionamiento, estableció en Ciudad de Panamá el conocido como centro operativo o ‘Hub de las Américas’, respaldado por la posición estratégica de Panamá en el continente, al que conecta con numerosas vuelos diarios.