Copa Airlines prevé más tráfico de pasajeros en América Latina y refuerza su estrategia en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, señaló que el precio del combustible continúa presionando los costos de la industria aérea, aunque la aerolínea observa un buen momento para la aviación en América Latina, impulsado por un mayor dinamismo en mercados como Brasil, Argentina y Venezuela.

En medio de la turbulencia internacional por la crisis del Medio Oriente, alza en los precios del petróleo, retos en las cadenas de suministro de la aviación con retrasos en las entregas de piezas y una economía mundial en reacomodo, la aviación en América Latina, vuela con viento a favor.

Así lo percibe el CEO y presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, quien considera que este año la demanda de pasajeros seguirá creciendo, dinamizada por mercados como Argentina, Brasil, Colombia y la apertura del mercado de Venezuela.

En el marco de la 82° Asamblea General Anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que se realiza en Río de Janeiro, Brasil, Heilbron, conversó con La Prensa sobre los retos de la industria aérea, el crecimiento del turismo hacia Panamá, el comportamiento de los mercados regionales, el impacto del Mundial de Fútbol y el crecimiento de las operaciones aéreas en el mercado venezolano.

Heilbron destacó que América Latina atraviesa un momento positivo para la aviación, impulsado en parte por el fortalecimiento de monedas regionales frente al dólar, lo que hace más accesibles los boletos y también a Panamá como destino turistico.

Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines durente la Asamblea General Anual de la IATA en Río de Janeiro, Brasi. LP/Katiuska Hernández

El ejecutivo señaló que el programa Stopover, que permite a pasajeros en conexión quedarse en Panamá hasgta 15 días sin costo adicional en el pasaje, mantiene un ritmo de crecimiento superior al esperado y podría superar la meta de 250 mil visitantes este año.

También advirtió que, aunque el Mundial genera movimiento de pasajeros hacia las sedes de los partidos, no necesariamente representa un buen negocio para las aerolíneas, debido a la complejidad operativa y al efecto que provoca sobre otros viajeros que deciden postergar sus viajes o encuentran rutas bloqueadas por la demanda hacia los juegos.

¿Cómo ve Copa Airlines el panorama de la aviación en América Latina?

En América Latina la aviación va por buen camino ahora mismo, aun cuando igual que el resto del mundo nos impacta el precio alto del combustible, que por momentos ha estado hasta 100% arriba del año anterior.

Sin embargo, Panamá es un país competitivo en aviación, en cuanto a su infraestructura que se sigue desarrollando y a las políticas públicas también. Por esa razón, Panamá tiene una aviación, una industria aérea que, relativo al tamaño del país, es la más importante en toda América Latina.

Copa prevé movilizar unos 20 millones de pasajeros este año. ¿Cómo inciden los factores económicos y geopolíticos en esa meta?

En general, la demanda de viajeros está en alza ahora mismo en América Latina, ya que comparado con hace un año, las monedas en los principales países de la región se han fortalecido.

Monedas más fortalecidas en América Latina hacen más baratos los boletos en dólares y también hacen que Panamá, como destino, sea más barato y más accesible para los viajeros internacionales.

Por eso estamos viendo, en parte, el gran crecimiento que tenemos tanto en el programa Stopover como en el turismo en general hacia Panamá, que está batiendo récord este año.

¿La meta del Stopover es llegar a 250 mil visitantes?

Sí, la meta es 250 mil turistas que se queden aprovechando el Stopover. Pero al paso que hemos iniciado, arriba del 30% en el comienzo del año, pensamos que esa meta se puede superar.

¿Cómo se están comportando mercados como Brasil, Argentina y Chile?

Están todos muy bien. En el caso de Brasil, la moneda se ha reevaluado, se ha fortalecido comparado al año anterior. Tenemos más brasileños volando en nuestra red de rutas y más brasileños viniendo de turismo y de negocios a Panamá.

Eso es muy positivo. Tanto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen como en los vuelos de Copa todo es trilingüe: español, inglés y portugués, ya que Brasil es el mercado más importante en América Latina y es un mercado muy importante para Panamá.

Argentina tiene una economía que se ha estabilizado y ha sido un cambio radical para bien, un giro de 180 grados versus lo que era antes. Argentina también va por buen camino, igual el resto de Sudamérica en el tráfico de pasajeros.

¿El Mundial de Fútbol dispara la venta de boletos?

Aunque sea difícil de creer, el Mundial de Fútbol no es bueno como negocio como tal. Normalmente los meses del Mundial o las semanas del Mundial tienen un desempeño por debajo de lo que hubiera sido normalmente y no creo que sea diferente en esta ocasión.

Jugadores de la selección de Panamá subiendo al avión de Copa Airlines. Foto: Carlos Vidal-Endara

Estamos haciendo todo lo posible para que nos funcione bien, hemos hecho todo lo que podemos para cumplirle al fanático panameño. Hemos aumentado vuelos adicionales a Toronto, según lo que nos han autorizado, más de 30 vuelos adicionales. Pusimos tarifas muy competitivas, muy atractivas, pero esos vuelos solo nos funcionan si logramos traer a Panamá, en los vuelos que regresan sin fanáticos panameños, turistas canadienses.

Estamos batallando para llenar esos asientos con promociones para turistas canadienses. Somos optimistas todavía, de que eso va a funcionar, pero en el resto de la red es confuso manejar un Mundial de Fútbol en términos de la demanda de pasajeros.

Avión de la selección de Panamá que trasladó la selección a la Copa del Mundo 2026. Foto: Carlos Vidal-Endara

El viajero normal de esta época del año que no va a ir a los juegos, muchas veces se queda en casa para ver los partidos, o el que va a ir de vacaciones a otro mercado no encuentra asientos, porque están bloqueados en una ruta por los que van a los juegos. Si se bloquea un segmento, uno deja de viajar y perdemos los dos segmentos.

Entonces es complejo y eso aplica a todas las aerolíneas del mundo. Olimpiadas y Mundiales de fútbol son complejos.

¿Cómo se comporta el mercado venezolano para Copa Airlines?

Venezuela se está comportando muy bien. Ya estamos de regreso en las cinco ciudades que servíamos antes y esperamos seguir creciendo.

Eso incluye tres vuelos diarios a Caracas y, en general, la demanda está bien en Venezuela. Como siempre, fuimos los últimos en salir y los primeros en regresar a Venezuela.

¿Les preocupa el aumento de la competencia en Venezuela con los vuelos directos desde Estados Unidos?

Sin duda, la competencia en Venezuela está aumentando mucho. Se ha puesto de moda nuevamente, pero eso es algo que enfrentamos todos los días, todos los meses y todos los años.

Nosotros estamos acostumbrados a competir. El Hub de las Américas en Panamá compite con muchos otros hubs y también competimos contra los vuelos que no paran en el hub, los vuelos sin escala a las ciudades del continente.

Por eso siempre trabajamos para hacer una aerolínea competitiva en todo sentido, inclusive en servicio y puntualidad.

¿Cuál es el secreto de Copa para mover pasajeros entre Europa, Panamá y América Latina?

El mercado de Panamá es pequeño, es un país de cuatro millones y medio de habitantes.

Nosotros hemos creado este gran centro aéreo apalancándonos en la conectividad dentro de América, pero también es importante atraer conectividad de Europa y eventualmente espero que de Asia también.

Colaboramos con todas las aerolíneas europeas, coordinamos vuelos e itinerarios para que los pasajeros conecten, sabiendo que esa conectividad les permite no solo volar a Panamá, sino aumentar vuelos y tener éxito.

Eso resulta en más viajeros a nuestro país, más turistas, más viajeros de negocios y también más oportunidades para que los panameños y residentes de Panamá podamos viajar alrededor del mundo.

Nuestra colaboración con esas aerolíneas engrandece y fortalece a Panamá como centro aéreo. Es bueno para todos.

¿Cómo van las conversaciones con ANA de Japón para una posible conexión con Panamá, es eso posible?

Sí es posible. Ellos están analizando los datos de pista para ver el desempeño de sus aeronaves en un vuelo tan largo. Los datos de pista y el desempeño técnico de las aeronaves son importantes.

Están analizando eso y también la parte comercial. Por supuesto, nosotros cooperaremos con ellos 100% para que eso funcione.