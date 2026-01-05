Copa Airlines reanuda vuelos a Maracaibo desde el 5 de enero de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Copa Airlines anunció que, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional La Chinita, reanudará a partir del lunes 5 de enero de 2026 sus vuelos hacia y desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela.

La aerolínea informó que los pasajeros con boletos emitidos hacia o desde Maracaibo que se hayan visto afectados por cancelaciones podrán realizar cambios de fecha y/o modificaciones de origen o destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

Copa Airlines recomendó a los viajeros con vuelos programados hacia o desde Venezuela mantenerse informados a través de los canales oficiales de la aerolínea, donde se estarán publicando actualizaciones sobre las operaciones.

La compañía había informado el sábado 3 de enero que suspendía hasta el 6 de enero el vuelo a Maracaibo. En tanto, mantiene suspendidos los vuelos a Caracas hasta el 15 de enero debido al “riesgo operacional”.

En la mañana del sábado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela “en apoyo al Departamento de Guerra”.

Estados Unidos lanzó la madrugada del sábado un ataque contra varios puntos del territorio venezolano, incluida Caracas, y capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.