    VENEZUELA

    Copa Airlines reanuda vuelos a Maracaibo desde el 5 de enero de 2026

    José González Pinilla
    Copa Airlines, aerolínea panameña. LP

    Copa Airlines anunció que, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional La Chinita, reanudará a partir del lunes 5 de enero de 2026 sus vuelos hacia y desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela.

    La aerolínea informó que los pasajeros con boletos emitidos hacia o desde Maracaibo que se hayan visto afectados por cancelaciones podrán realizar cambios de fecha y/o modificaciones de origen o destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

    Copa Airlines recomendó a los viajeros con vuelos programados hacia o desde Venezuela mantenerse informados a través de los canales oficiales de la aerolínea, donde se estarán publicando actualizaciones sobre las operaciones.

    La compañía había informado el sábado 3 de enero que suspendía hasta el 6 de enero el vuelo a Maracaibo. En tanto, mantiene suspendidos los vuelos a Caracas hasta el 15 de enero debido al “riesgo operacional”.

    En la mañana del sábado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela “en apoyo al Departamento de Guerra”.

    Estados Unidos lanzó la madrugada del sábado un ataque contra varios puntos del territorio venezolano, incluida Caracas, y capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

