Copa Airlines reanuda y expande vuelos a Caracas tras mejora en espacio aéreo

Copa Airlines informó este jueves 8 de enero que, tras la mejora de las condiciones operativas en el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía (Caracas), incrementará sus vuelos hacia y desde la ciudad de Caracas a partir del martes 13 de enero de 2026, con una frecuencia diaria para garantizar mayor conectividad y regularidad en el servicio.

A través de un comunicado, la aerolínea panameña manifestó que la decisión responde a la reciente evaluación de las condiciones de operación en la ruta y al restablecimiento de las autorizaciones necesarias para volar con normalidad entre Panamá y Venezuela.

Asimismo, Copa Airlines anunció que a partir del viernes 16 de enero de 2026 reiniciará un segundo vuelo hacia Caracas, que operará inicialmente con tres a cuatro frecuencias semanales hasta el 19 de febrero. Posteriormente, desde el 20 de febrero, este segundo servicio pasará a operar diariamente, reforzando la conectividad entre ambos países.

La empresa invitó a los pasajeros con vuelos programados hacia o desde Venezuela a mantenerse informados sobre el estado de sus vuelos a través de los canales oficiales de Copa Airlines, así como a verificar información actualizada en copa.com o en la aplicación móvil de la aerolínea.

La reanudación y mejora progresiva de los vuelos se da en el contexto de recientes recomendaciones de autoridades aeronáuticas sobre la seguridad del espacio aéreo venezolano, tras restricciones temporales impuestas en la región caribeña por autoridades de aviación civil, que afectaron varias rutas.