Copa Airlines reanudará vuelos a Maracaibo desde el 20 de diciembre, pero mantiene suspendidas las rutas a Caracas

Copa Airlines anunció que reanudará sus vuelos entre Panamá y Maracaibo, Venezuela, a partir del sábado 20 de diciembre de 2025, luego de realizar satisfactoriamente un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita, el cual permitió confirmar que la operación hacia esa terminal es segura y confiable.

Según informó la aerolínea, el aeropuerto de Maracaibo cuenta con sistemas de aproximación que mitigan el riesgo operacional ante eventuales intermitencias en las señales de navegación, lo que permitió avanzar en esta alternativa para mantener la conectividad de los pasajeros desde y hacia Venezuela, especialmente durante la temporada alta de fin de año.

Copa Airlines operará una frecuencia diaria entre Panamá y Maracaibo.

El vuelo CM703 partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 12:14 p.m., con llegada a Maracaibo a las 2:58 p.m. (hora local). El vuelo de regreso, CM713, saldrá de Maracaibo a las 3:58 p.m. y aterrizará en Panamá a las 4:46 p.m. (hora local).

No obstante, la compañía aclaró que se mantiene la suspensión temporal de los vuelos hacia y desde Caracas hasta el 15 de enero de 2026 mientras continúa evaluando alternativas operativas.

Como parte de estas medidas, Copa Airlines también informó que refuerza sus frecuencias entre Panamá y Cúcuta, Colombia, ciudad fronteriza con el estado venezolano de Táchira.

Para los pasajeros con vuelos programados hacia o desde Caracas hasta la fecha de suspensión, la aerolínea ofrece cambio de fecha o de origen/destino dentro de la misma región, incluyendo Maracaibo o Cúcuta, sin cargos adicionales; la cancelación del viaje conservando el valor del boleto como crédito para uso futuro; o el reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados, cuyas solicitudes pueden gestionarse a través de www.copa.com.

La suspensión de los vuelos de Copa a Caracas comenzó el pasado 4 de diciembre, cuando la aerolínea reportó problemas de interferencia en sus sistemas de navegación durante vuelos a ese país.

Además, más de una decena de aerolíneas internacionales decidieron previamente cancelar los vuelos a Venezuela, ante las tensiones geopolíticas en ese país y a raíz de las alertas de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que envió notificaciones sobre extremar las medidas de seguridad al sobrevolar el área del Caribe y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela, debido a los ejercicios militares y otras maniobras que se están ejecutando.