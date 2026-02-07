Copa Airlines recibe por undécima vez reconocimiento como la aerolínea más puntual de Latinoamérica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Copa Airlines recibió por undécima ocasió, el reconocimiento como la aerolínea más puntual de Latinoamérica, durante un acto realizado en el Centro de Mantenimiento de la aerolínea, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

De acuerdo con el informe “On-Time Performance 2025”, elaborado por Cirium, Copa Airlines registró un índice de puntualidad de 90.75%, el más alto entre todas las aerolíneas del continente americano, lo que la ubicó como la segunda aerolínea más puntual del mundo.

Además, la aerolínea alcanzó un 99.80% de cumplimiento de itinerarios, posicionándose como la de menor tasa de cancelaciones en América y entre las mejores a nivel global.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, señaló que el reconocimiento representa tanto un motivo de orgullo como una responsabilidad para la empresa. “La puntualidad y el cumplimiento son el resultado del trabajo coordinado de múltiples áreas que hacen posible una operación segura, eficiente y confiable”, afirmó.

Por su parte, Jeremy Bowen, presidente ejecutivo de Cirium, destacó que alcanzar este reconocimiento en 11 ocasiones refleja el compromiso sostenido de la aerolínea con la excelencia operativa.“Es un logro extraordinario que demuestra liderazgo, resiliencia en la planificación e inversiones estratégicas que posicionan a Copa Airlines como un referente de clase mundial”, comentó.

Durante la ceremonia se resaltó el papel del talento humano en el desempeño operativo de la aerolínea. En ese contexto, se reconoció a 27 colaboradores cuyo desempeño ha sido clave para mantener estos resultados.

Colaboradores de Copa Airlines reconocidos por su desempeño. Cortesía

Como parte del cierre del evento, se realizó la develación de un avión Boeing 737 con un logotipo conmemorativo del reconocimiento otorgado por Cirium, el cual se incorporará a la flota operativa de la aerolínea.

Este galardón se suma a otros reconocimientos obtenidos por Copa Airlines, entre ellos los premios de Skytrax como “Mejor Aerolínea de Centroamérica y el Caribe” y “Mejor Servicio de Personal en Centroamérica y el Caribe”, así como la certificación APEX de Aerolínea de Cuatro Estrellas.