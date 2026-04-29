Copa Airlines reconfigura la competencia con la compra de 60 aviones Boeing

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La negociación cifrada en $13 mil 500 millones pone a la aerolínea a competir en las grandes ligas para alcanzar en una flota de más de 200 aeronaves en tan solo 8 años. Cada aeronave genera alrededor de 70 empleos y un impacto para la industria turística y el comercio de más de 70,000 plazas de trabajo.

La apuesta de Copa Airlines es tener una flota de más de 200 aeronaves en tan solo 8 años. Una estructura robusta que le permitirá abarcar gran parte del continente americano con nuevas rutas y destinos en ciudades principales y secundarias, sustituir las aeronaves más antiguas y competir con otras aerolíneas regionales como Avianca, Latam, Gol, las estadounidenses American Airlines, Delta, United y con la emergente Arajet de República Dominicana.

Una negociación cifrada en más de $13 mil 500 millones con Boeing y GE Aerospace que incluye los nuevos 60 aviones 737 MAX, pero además, están pendientes por entregar los 40 aviones de los pedidos anteriores, valorados en alrededor de más de $5 mil millones con los descuentos.

“Con esta compra Copa está liderando los nuevos pedidos de aviones modelo 737 en este momento en la región. También están clientes del mercado de Brasil [GOL] y México [Aeroméxico] que son fuertes en vuelos domésticos, pero Copa Airlines que sirve en todo el continente es un cliente importante para Boeing", reveló José Sicilia, vicepresidente de Ventas de Latinoamerica y Caribe del fabricante estadounidense.

Firma del acuerdo entre Copa Airlines y Boeing contó con la presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo de honor.

América Latina y el Caribe requerirá en los próximos 20 años más de 2,000 nuevas aeronaves, 50% para atender el crecimiento y 50% para reemplazar a los modelos más antiguos.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines. Cortesía

En el caso de Copa Airlines, la aerolínea podrá seleccionar entre los distintos modelos 737 el MAX8, MAX 9 y MAX 10 con mayor capacidad y se estima la entrega de las nuevas aeronaes entre los años 2030 y 2034.

Este es el segundo pedido más grande de Copa desde abril de 2015 cuando en el marco de la Cumbre de las Américas anunció la adquisición de 61 aeronaves, a las que sumaron 10 adicionales en el año 2016 y entre 2021-2022 volvió a agregar 15 aviones más a la factura, lo que elevó el compromiso original en 86 aviones.

“Estamos hablando que a partir de hoy tenemos ordenadas 100 nuevas aeronaves Boeing para los próximos ocho años, lo cual debe resultar en que dupliquemos nuestra flota y pasemos a más de 200 aeronaves. El impacto de eso en la conectividad de Panamá, en el turismo y en todos los segmentos de nuestra economía que se benefician de la aviación y la conectividad es enorme”, expresó el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

Para este año, la aerolínea proyecta cerrar con más de 120 aeronaves en su flota con la entrega de alrededor de 8 a 10 nuevos aviones 737 MAX.

Impacto en Panamá

La ampliación de flota que contempla este acuerdo tendrá un impacto directo en la generación de empleos en Panamá. Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la aerolínea señaló que cada nueva aeronave que se incorpora a la operación genera entre 60 y 70 empleos directos en Panamá.

Recalcó que Copa Airlines proyecta crear más de 2,100 nuevas plazas de trabajo directas en Panamá en los próximos cuatro años en áreas como personal operativo, tripulantes de cabina, pilotos, mecánicos de aviación y funciones administrativas.

Uno de los primeros aviones Boeing 737 MAX 9 que recibió Copa Airlines luego del pedido del año 2025. Foto: Archivo

Al sumar las nuevas aeronaves se estima alcanzar a más de 17,000 empleos directos en la aerolínea que tiene actualmente 9,000 colaboradores.

88 destinos, 32 países, estima movilizar 20.9 millones de pasajeros en 2026 y alcanzar más de 27 millones a finales de la próxima década. Aerolínea en cifras

“Si se consideran los empleos indirectos e inducidos, un estudio reciente de la Organización Mundial del Turismo señala que por cada puesto en aviación y turismo se generan otros diez adicionales. Bajo esa premisa, se proyecta la creación de unas 70,000 nuevas plazas de trabajo, no solo en Copa Airlines, sino en su conjunto en el sector aeronáutico, sino también en toda la cadena turística y en otras industrias vinculadas”, agregó Heilbron.