Copa Airlines restablece la venta de boletos entre Estados Unidos y Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ahora los pasajeros podrán adquirir un solo boleto para trayectos como Caracas-Panamá-Miami reduciendo los trámites de escala, el equipaje se chequearía una sola vez y disminuyen algunos trámites migratorios.

Copa Airlines anunció que desde este viernes 30 de enero de 2026 se restableció la venta de boletos para vuelos desde y hacia Estados Unidos y Venezuela, luego de la reapertura del servicio aéreo comercial entre ambos países.

La aerolínea informó que la decisión se adopta tras la emisión de la Orden #2026-1-24 del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), que habilita nuevamente las operaciones aéreas comerciales entre ambos mercados, suspendidas desde finales de 2025.

Los pasajeros podrán adquirir sus boletos a través de todos los canales de venta de la aerolínea, incluyendo su sitio web copa.com, el centro de llamadas, oficinas de ventas, aeropuertos y agencias de viajes.

Según las agencias de viajes y operadores turísticos, la medida de Copa Airlines de vender directamente boletos a Estados Unidos, permitirá reducir los trámites de escala, el equipaje se chequearía una sola vez y disminuyen algunos trámites migratorios. Anteriormente, los pasajeros procedentes de Venezuela, tenían que tramitar la compra de dos boletos por separado e incluso salir de migración en Panamá para poder chequear para el siguente vuelo a Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen moviliza más de 55 mil pasajeros diarios. Cortesía

El restablecimiento de la conectividad aérea se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el jueves 29 de enero la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela “desde hoy mismo”, tras una conversación con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, Trump aseguró que dio instrucciones al secretario de Transporte y a las autoridades competentes —incluidos estamentos militares— para permitir una reapertura gradual que facilite el restablecimiento de las conexiones aéreas comerciales entre ambos países.

En paralelo, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó la eliminación de cuatro NOTAMs de seguridad (Avisos a los Aviadores) que habían sido emitidos desde noviembre de 2025 para la región del Caribe. Estas alertas afectaban los espacios aéreos sobre Curazao, San Juan (Puerto Rico), así como las regiones de información de vuelo de Piarco y Venezuela.

“Estos NOTAMs se emitieron como medida de precaución y ya no son necesarios. La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad y esperamos facilitar el regreso de los viajes regulares entre Estados Unidos y Venezuela”, señaló la FAA en un comunicado.

Copa Airlines indicó que continuará informando oportunamente cualquier actualización relacionada con su operación y recomendó a los pasajeros mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer eventuales cambios en los itinerarios y servicios.