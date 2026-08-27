Copa Airlines retornará a Caracas con un vuelo diario desde el 1 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras el terremoto del 24 de junio, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, reabrirá en dos terminales provisionales. La aerolínea panameña mantendrá dos vuelos diarios a Valencia como alternativa.

Copa Airlines anunció la reactivación de sus operaciones desde y hacia Caracas, Venezuela, luego de la suspensión temporal de vuelos provocada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, que afectaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

A partir del próximo 1 de septiembre de 2026, la aerolínea retomará la conexión entre ciudad de Panamá y Caracas con un vuelo diario, permitiendo nuevamente la conectividad internacional de los pasajeros de la capital venezolana y zonas cercanas a través de Panamá.

El vuelo partirá desde Panamá a las 8:48 a.m. y tiene como hora de llegada a Caracas a las 12:07 p.m. En tanto, la hora de salida de Caracas será a la 1:37 p.m. y aterrizará en Panamá aproximadamente a las 3:06 p.m.

Con esta reincorporación, Copa Airlines alcanzará en septiembre 29 frecuencias semanales entre Panamá y Venezuela, operando nuevamente en los cinco destinos venezolanos que forman parte de su red: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Barcelona.

“Nos sentimos muy contentos por reincorporar el aeropuerto de Maiquetía en nuestra red de destinos. Caracas es una ruta que operamos desde hace casi 29 años y que, hasta antes de los sismos, la cubríamos con tres vuelos diarios. Una frecuencia desde y hacia Caracas, es muy significativa, volviendo a ofrecer conectividad internacional a los pasajeros de la capital y zonas cercanas”, afirmó Roberto Pulido, gerente general de Copa Airlines en Venezuela.

Igualmente, la aerolínea informó que mantendrá dos vuelos diarios entre Panamá y la ciudad de Valencia que ha servido de aeropuerto alternativo para mover a los pasajeros que antes viajaban a Maiquetía.

El reinicio de operaciones ocurre mientras el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) avanza en las pruebas de las terminales temporales.

Las nuevas instalaciones permitirán atender vuelos nacionales e internacionales mientras continúa la recuperación de la infraestructura aeroportuaria.

El terminal temporal destinado a los vuelos nacionales de salida contará con tres puertas de embarque, un área aproximada de 3,300 metros cuadrados y capacidad para recibir hasta 480 pasajeros simultáneamente.

En tanto, el terminal internacional de salida dispondrá de cuatro puertas de embarque, con una superficie de 4,300 metros cuadrados y capacidad para albergar a 780 usuarios en las salas de espera.

Para los pasajeros que arriben al aeropuerto de Maiquetía se habilitó un área de 2,550 metros cuadrados, que integra en un mismo módulo la atención de vuelos nacionales e internacionales. Además, se incorporó una zona adicional de 1,000 metros cuadrados destinada a los tiempos de espera.

Las estructuras están conformadas por módulos metálicos reforzados, divisiones internas en drywall, fachadas de policarbonato y techos de aluminio recubiertos con lona resistente.

Los espacios contarán con servicios como salas climatizadas, conexión wifi, baños, servicio médico, máquinas expendedoras de alimentos y bebidas, además de controles aeroportuarios requeridos para la operación. También se contempla asistencia especializada y accesos adaptados para pasajeros con movilidad reducida.

Con la reactivación de la ruta, el vuelo CM224 saldrá desde Panamá hacia Caracas a las 8:48 a.m., con llegada a la capital venezolana a las 12:07 p.m.; mientras que el vuelo de regreso CM222 partirá desde Caracas hacia Panamá a las 4:11 p.m., aterrizando en el país a las 5:40 p.m., ambos en horario local.

IATA apoya la recuperación aérea

Peter Cerdá, vicepresidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, indicó que el reinició de las operaciones a través de las terminales temporales, es un paso positivo para restablecer la conectividad en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, tras los daños causados por los terremotos.

Cerdá explicó que la operación se retomará con el apoyo de terminales temporales construidos para garantizar la continuidad del servicio mientras avanza la recuperación de las instalaciones.

“La buena noticia es que los vuelos van a regresar a Caracas a partir del 1 de septiembre”, afirmó Cerdá, quien agregó que “no podemos operar al 100% ni poder utilizar la infraestructura actual o el aeropuerto por los daños que ha tenido la terminal”.

El representante de IATA, quien estuvo esta semana en Panamá, destacó que se han realizado evaluaciones técnicas y trabajos coordinados con organismos internacionales para garantizar una operación segura.

“Nosotros tenemos la intención de ir a Caracas más que nada para colaborar y a ver cómo podemos aportar, pero sí tenemos cierta confianza que el aeropuerto va a reactivarse, limitada la operación pero se va a hacer de una manera ordenada, segura y eficiente”, indicó.

Entre las reflexiones de Cerdá también estuvo la importancia de fortalecer los planes de contingencia en la región ante eventos naturales. “Lo que demuestra que en nuestra región siempre tenemos estos riesgos naturales y lo más importante es tener planes de contingencia que nos permiten manejar cuando tengamos estos tipos de desastres”, expresó.