Panamá, 04 de diciembre del 2025

    MEDIDA

    Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela

    José González Pinilla
    Copa Airlines. LP/Archivo

    Copa Airlines suspendió temporalmente los vuelos desde y hacia Venezuela correspondientes al jueves 4 y viernes 5 de diciembre, como medida preventiva.

    Entrevista exclusiva: IATA revela cómo el aislamiento aéreo de Venezuela tendrá un fuerte impacto en la región

    En un comunicado divulgado la noche de este miércoles, la aerolínea explicó que la decisión fue tomada “debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por nuestros pilotos el día de hoy”.

    Aclaró que la situación no comprometió en ningún momento la seguridad operacional.

    La compañía señaló que continúa evaluando el incidente y que compartirá nueva información en las próximas 24 horas.

    Comunicado oficial de Copa Airlines

    A los pasajeros con vuelos programados en las fechas mencionadas, Copa Airlines ofreció varias alternativas, entre ellas cambio de fecha, modificación del origen o destino, o cancelación del viaje con la posibilidad de conservar el valor del boleto como crédito para futuras reservas.

    El espacio aéreo venezolano luce desierto sin ninguna aeronave sobrevolando. Captura de https://www.flightradar24.com/

    Copa Airlines operaba dos vuelos diarios entre ciudad de Panamá y Caracas movilizando alrededor de 126 a 160 pasajeros por trayecto.

    Las conexiones aéreas de Venezuela están limitadas por las cancelaciones temporales de vuelos comerciales tras las advertencias de las autoridades aéreas estadounidenses de sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

    El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se debe considerar como cerrado el espacio aéreo venezolano.

    (Con información de EFE)

    José González Pinilla

    Editor


