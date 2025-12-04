Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Copa Airlines suspendió temporalmente los vuelos desde y hacia Venezuela correspondientes al jueves 4 y viernes 5 de diciembre, como medida preventiva.

En un comunicado divulgado la noche de este miércoles, la aerolínea explicó que la decisión fue tomada “debido a intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas por nuestros pilotos el día de hoy”.

Aclaró que la situación no comprometió en ningún momento la seguridad operacional.

La compañía señaló que continúa evaluando el incidente y que compartirá nueva información en las próximas 24 horas.

Comunicado oficial de Copa Airlines

A los pasajeros con vuelos programados en las fechas mencionadas, Copa Airlines ofreció varias alternativas, entre ellas cambio de fecha, modificación del origen o destino, o cancelación del viaje con la posibilidad de conservar el valor del boleto como crédito para futuras reservas.

El espacio aéreo venezolano luce desierto sin ninguna aeronave sobrevolando. Captura de https://www.flightradar24.com/

Copa Airlines operaba dos vuelos diarios entre ciudad de Panamá y Caracas movilizando alrededor de 126 a 160 pasajeros por trayecto.

Las conexiones aéreas de Venezuela están limitadas por las cancelaciones temporales de vuelos comerciales tras las advertencias de las autoridades aéreas estadounidenses de sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa” en la zona.

El sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se debe considerar como cerrado el espacio aéreo venezolano.

(Con información de EFE)