Copa Airlines volará a la isla de Margarita desde noviembre y sumará un nuevo destino en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La aerolínea conectará a Porlamar con el Hub de las Américas, en Panamá, mediante tres vuelos semanales, martes, jueves y domingos desde el 26 de noviembre de este año.

La isla de Margarita en el caribe venezolano estará contectada con Panamá desde el 26 de noviembre cuando comience a volar la aerolínea Copa Airlines a ese destino, el sexto en Venezuela.

La aerolínea operará la ruta con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos. El vuelo CM651 despegará de Panamá a las 9:50 a.m. y llegará al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en Porlamar, a la 1:36 p.m..

El vuelo de regreso, CM652, partirá de Margarita a las 2:46 p.m. y aterrizará en Ciudad de Panamá a las 4:30 p.m., facilitando conexiones hacia más de 80 destinos en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, afirmó que la incorporación de este destino responde al objetivo de ampliar las oportunidades de conexión en la región.

“La incorporación de Porlamar a nuestra red responde a ese propósito y nos permite ofrecer una nueva alternativa para conectar a la Isla de Margarita y al estado Nueva Esparta con Panamá y con más de 80 destinos en el continente, facilitando los viajes por turismo, negocios y para visitar a familiares y amigos”, señaló.

Una de las bahías en la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta, caribe venezolano. Cortesía

Ubicada en el estado Nueva Esparta, Porlamar es el principal centro turístico y comercial de la isla de Margarita, una región con cerca de 500 mil habitantes.

Playa el Yaque, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. LP/Katiuska Hernández

El destino es reconocido por playas como El Agua, Parguito y El Yaque, esta última popular entre los aficionados al windsurf y kitesurf. También destacan atractivos como el Castillo San Carlos de Borromeo, la Basílica de Nuestra Señora del Valle, su oferta gastronómica basada en pescados y mariscos, así como su actividad comercial y de entretenimiento.

La Isla de Coche queda a menos de media hora de la isla de Margarita, es uno de los paseos recomendados. LP/Katiuska Hernández

Desde Margarita también es posible acceder por vía marítima a las islas de Coche y Cubagua. Esta última alberga las ruinas de Nueva Cádiz, considerado uno de los primeros asentamientos españoles establecidos en el territorio que hoy ocupan Venezuela y Sudamérica.

Playa La Galera en Juan Griego, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. LP/Katiuska Hernández

Con la apertura de esta ruta, Copa Airlines fortalece su presencia en Venezuela donde ya opera en seis destinos: Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Barcelona y Caracas, este último temporalmente suspendido por los daños causados por los terremotos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.

Castillo de Santa Rosa en el Margarita, estado Nueva Esparta. LP/Katiuska Hernández

Marco Ocando, director senior de Mercadeo de Copa Airlines, resaltó que luego de años de evaluación y con el anhelo de miles de venezolanos, anunciaron la ruta a la isla de Margarita, como una vía para conectar a las familias, facilitar negocios y dar a conocer las bondades turísticas de la región insular.