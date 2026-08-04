Copa Airlines volará a la isla de Margarita desde noviembre y sumará un nuevo destino en Venezuela

La isla de Margarita en el caribe venezolano estará contectada con Panamá desde el 26 de noviembre cuando comience a volar la aerolínea Copa Airlines a ese destino, el sexto en Venezuela.
La aerolínea operará la ruta con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos. El vuelo CM651 despegará de Panamá a las 9:50 a.m. y llegará al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en Porlamar, a la 1:36 p.m..
El vuelo de regreso, CM652, partirá de Margarita a las 2:46 p.m. y aterrizará en Ciudad de Panamá a las 4:30 p.m., facilitando conexiones hacia más de 80 destinos en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, afirmó que la incorporación de este destino responde al objetivo de ampliar las oportunidades de conexión en la región.
“La incorporación de Porlamar a nuestra red responde a ese propósito y nos permite ofrecer una nueva alternativa para conectar a la Isla de Margarita y al estado Nueva Esparta con Panamá y con más de 80 destinos en el continente, facilitando los viajes por turismo, negocios y para visitar a familiares y amigos”, señaló.
Ubicada en el estado Nueva Esparta, Porlamar es el principal centro turístico y comercial de la isla de Margarita, una región con cerca de 500 mil habitantes.
El destino es reconocido por playas como El Agua, Parguito y El Yaque, esta última popular entre los aficionados al windsurf y kitesurf. También destacan atractivos como el Castillo San Carlos de Borromeo, la Basílica de Nuestra Señora del Valle, su oferta gastronómica basada en pescados y mariscos, así como su actividad comercial y de entretenimiento.
Desde Margarita también es posible acceder por vía marítima a las islas de Coche y Cubagua. Esta última alberga las ruinas de Nueva Cádiz, considerado uno de los primeros asentamientos españoles establecidos en el territorio que hoy ocupan Venezuela y Sudamérica.
Con la apertura de esta ruta, Copa Airlines fortalece su presencia en Venezuela donde ya opera en seis destinos: Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Barcelona y Caracas, este último temporalmente suspendido por los daños causados por los terremotos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.
Marco Ocando, director senior de Mercadeo de Copa Airlines, resaltó que luego de años de evaluación y con el anhelo de miles de venezolanos, anunciaron la ruta a la isla de Margarita, como una vía para conectar a las familias, facilitar negocios y dar a conocer las bondades turísticas de la región insular.