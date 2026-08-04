Panamá, 04 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 04 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Sexto destino en Venezuela

    Copa Airlines volará a la isla de Margarita desde noviembre y sumará un nuevo destino en Venezuela

    La aerolínea conectará a Porlamar con el Hub de las Américas, en Panamá, mediante tres vuelos semanales, martes, jueves y domingos desde el 26 de noviembre de este año.

    Katiuska Hernández
    Copa Airlines volará a la isla de Margarita desde noviembre y sumará un nuevo destino en Venezuela
    Isla de Margarita, playa Galera. LP/Katiuska Hernández

    La isla de Margarita en el caribe venezolano estará contectada con Panamá desde el 26 de noviembre cuando comience a volar la aerolínea Copa Airlines a ese destino, el sexto en Venezuela.

    La aerolínea operará la ruta con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos. El vuelo CM651 despegará de Panamá a las 9:50 a.m. y llegará al Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño, en Porlamar, a la 1:36 p.m..

    El vuelo de regreso, CM652, partirá de Margarita a las 2:46 p.m. y aterrizará en Ciudad de Panamá a las 4:30 p.m., facilitando conexiones hacia más de 80 destinos en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

    El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, afirmó que la incorporación de este destino responde al objetivo de ampliar las oportunidades de conexión en la región.

    “La incorporación de Porlamar a nuestra red responde a ese propósito y nos permite ofrecer una nueva alternativa para conectar a la Isla de Margarita y al estado Nueva Esparta con Panamá y con más de 80 destinos en el continente, facilitando los viajes por turismo, negocios y para visitar a familiares y amigos”, señaló.

    Copa Airlines volará a la isla de Margarita desde noviembre y sumará un nuevo destino en Venezuela
    Una de las bahías en la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta, caribe venezolano. Cortesía

    Ubicada en el estado Nueva Esparta, Porlamar es el principal centro turístico y comercial de la isla de Margarita, una región con cerca de 500 mil habitantes.

    Copa Airlines volará a la isla de Margarita desde noviembre y sumará un nuevo destino en Venezuela
    Playa el Yaque, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. LP/Katiuska Hernández

    El destino es reconocido por playas como El Agua, Parguito y El Yaque, esta última popular entre los aficionados al windsurf y kitesurf. También destacan atractivos como el Castillo San Carlos de Borromeo, la Basílica de Nuestra Señora del Valle, su oferta gastronómica basada en pescados y mariscos, así como su actividad comercial y de entretenimiento.

    Copa Airlines volará a la isla de Margarita desde noviembre y sumará un nuevo destino en Venezuela
    La Isla de Coche queda a menos de media hora de la isla de Margarita, es uno de los paseos recomendados. LP/Katiuska Hernández

    Desde Margarita también es posible acceder por vía marítima a las islas de Coche y Cubagua. Esta última alberga las ruinas de Nueva Cádiz, considerado uno de los primeros asentamientos españoles establecidos en el territorio que hoy ocupan Venezuela y Sudamérica.

    Copa Airlines volará a la isla de Margarita desde noviembre y sumará un nuevo destino en Venezuela
    Playa La Galera en Juan Griego, isla de Margarita, estado Nueva Esparta. LP/Katiuska Hernández

    Con la apertura de esta ruta, Copa Airlines fortalece su presencia en Venezuela donde ya opera en seis destinos: Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Barcelona y Caracas, este último temporalmente suspendido por los daños causados por los terremotos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.

    Copa Airlines volará a la isla de Margarita desde noviembre y sumará un nuevo destino en Venezuela
    Castillo de Santa Rosa en el Margarita, estado Nueva Esparta. LP/Katiuska Hernández

    Marco Ocando, director senior de Mercadeo de Copa Airlines, resaltó que luego de años de evaluación y con el anhelo de miles de venezolanos, anunciaron la ruta a la isla de Margarita, como una vía para conectar a las familias, facilitar negocios y dar a conocer las bondades turísticas de la región insular.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    Última Hora

    • 16:14 Raheen Cuello va tras el sueño mundialista con la selección Panamá Sub-20 Leer más
    • 15:57 Largas colas para conseguir la nueva camiseta de España con la segunda estrella Leer más
    • 15:50 Los duros reveses que enfrenta Trump de parte de sus propios aliados Leer más
    • 15:45 Anticuerpo contra el virus sincitial podría reducir 80% los casos graves en bebé Leer más
    • 15:02 Herrera, Plaza Amador, Alianza y Veraguas United marcan el paso en el Apertura 2026 Leer más
    • 14:58 Copa Airlines volará a la isla de Margarita desde noviembre y sumará un nuevo destino en Venezuela Leer más
    • 14:50 En cuidados intensivos: manifestante herido en las protestas del Hatillo está delicado  Leer más
    • 14:50 Réplica de Vicente Carretero Napolitano Leer más
    • 14:24 Panamá será sede de los mejores pilotos de karting en diciembre 2026 Leer más
    • 13:36 Evacúan en Guatemala a dos aldeas ante aumento de erupciones de volcán de Fuego Leer más