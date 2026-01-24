Copa Airlines y Aeronáutica Civil insisten ante Canadá en más vuelos para el Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La aerolínea solicitó formalmente la autorización para operar 60 vuelos adicionales a Toronto ante la alta demanda de viajeros panameños, pero las autoridades canadienses negaron la ampliación de cupos en la ruta.

Copa Airlines sigue insistiendo ante las autoridades de Canadá para que se aprueben nuevos cupos y frecuencias de vuelos para atender la alta demanda de pasajeros panameños que desean asistir a los partidos de la Selección de Fútbol que se disputarán en Toronto el miércoles 17 de junio de 2026, frente a Ghana y el martes 23 de junio de 2026, ante Croacia.

Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, confirmó que la aerolínea solicitó autorización para operar alrededor de 60 vuelos adicionales entre Panamá y Toronto, con el fin de atender la elevada demanda de aficionados panameños que planean viajar a Canadá para apoyar a la Selección Nacional en los dos partidos que se disputarán en esa ciudad durante el Mundial.

Explicó que actualmente Copa opera un solo vuelo diario a Toronto, una frecuencia que resulta insuficiente para movilizar a los más de 8,000 panameños que, según estimaciones de la compañía, buscarían viajar en un período corto. “Estamos bien conscientes de que hay pocas opciones para llegar a Toronto y nosotros somos la mejor opción para resolver esta situación”, afirmó.

La solicitud inicial fue presentada el 16 de diciembre, poco después de confirmarse que Panamá jugaría en Toronto. El plan contempla vuelos especiales durante un período de entre 10 y 14 días, concentrados en torno a las fechas de los encuentros.

Sin embargo, Heilbron reveló que dos días después, la Autoridad de Transporte de Canadá informó que debía consultar a las aerolíneas locales, las cuales se pronunciaron en contra de autorizar los vuelos, pese a que no operan rutas hacia Panamá.

Heilbron señaló que la negativa está vinculada a las restricciones de derechos de tráfico aéreo que mantiene Canadá, bajo un acuerdo bilateral que limita las frecuencias a siete vuelos semanales a Toronto y siete a Montreal.

“Canadá es uno de los pocos países en América que mantiene un esquema restrictivo; la mayoría, incluyendo Estados Unidos y casi toda Latinoamérica, opera bajo acuerdos de cielos abiertos”, indicó.

Ante este escenario, a inicios de enero Copa presentó contraargumentos para sustentar la necesidad de los vuelos especiales. Posteriormente, el 19 de enero, la Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá elevó una solicitud formal de gobierno a gobierno canadiense, de la cual aún se espera respuesta.

Heilbron aseguró que la aerolínea se mantiene optimista, considerando que Canadá, como país sede, busca recibir la mayor cantidad posible de aficionados.

De no aprobarse los vuelos especiales, los pasajeros panameños tendrían que optar por rutas alternas vía Estados Unidos, utilizando conexiones hacia ciudades con mayor oferta de vuelos hacia Canadá. No obstante, el ejecutivo advirtió que estas opciones implican mayores tiempos de viaje, costos más altos y una experiencia menos eficiente, especialmente para quienes deben ajustarse a fechas específicas de partidos.