Copa Holdings cierra 2025 con $671.6 millones de ganancia y prevé crecer hasta 13% en capacidad en 2026

El grupo aeronáutico que integra a Copa Airlines y Wingo proyecta un crecimiento en la capacidad de entre 11% y 13% para este año y aprovechar la alta demanda por el mundial de fútbol.

Copa Holdings, S.A., que agrupa a las aerolíneas Copa Airlines y Wingo, reportó una utilidad neta de $671.6 millones al cierre del año 2025, equivalente a $16.28 por acción, y cerró el año con márgenes positivos.

Al presentar los resultados, el presidente de la junta directiva del grupo, Pedro Heilbron, destacó que la empresa “entregó resultados financieros y operacionales sólidos”.

Para 2026, la aerolínea estima un margen operativo entre 22% y 24% y un crecimiento de capacidad de 11% a 13% frente al año 2025, impulsado por el crecimiento de la demanda de pasajeros, nuevas frecuencias y rutas aéreas, la incorporación de más aeronaves y el impacto del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

“La demanda se mantiene sólida en toda nuestra red y estamos bien posicionados para otro año de crecimiento rentable”, afirmó el CEO.

Según Heilbron, el entorno actual les da confianza en el plan de crecimiento y “refuerza la base para otro año de márgenes fuertes en 2026”.

Presidente ejecutivo de Copa, Pedro Heilbron. EFE

Al presentar los resultados ante inversionistas, Heilbron, destacó que “cerramos 2025 con un desempeño sólido, superando nuestras expectativas operativas y financieras”, en un entorno que calificó como retador para la industria.

Subrayó que “el factor de ocupación se mantuvo en niveles históricamente altos, reflejando la fortaleza de la demanda”, lo que permitió a la compañía sostener su rentabilidad.

Además, afirmó que lograron mejorar los márgenes a pesar de los desafíos en costos y que la disciplina en capacidad y control de gastos fue clave en los resultados.

En materia financiera, agregó que la empresa continúa consolidando su posición al señalar que “seguimos fortaleciendo nuestro balance y reduciendo deuda”.

Copa Holdings generó en 2025 un total de $1,150 millones en flujo neto de caja operativo, pese a un entorno desafiante en costos y tipo de cambio.

La compañía registró una disminución neta de efectivo de $204 millones durante el año, cerrando diciembre con $382.6 millones en caja, luego de destinar recursos principalmente a inversiones por $1,318 millones, incluyendo adquisición de aeronaves y activos.

Al cierre del período, la deuda total ascendía a $1,980 millones, mientras que los pasivos financieros no derivados sumaban $2,470 millones, reflejando una estructura de capital robusta en medio de su plan de expansión y pago de $265.9 millones en dividendos durante el año.

Ingresos al alza

En el cuarto trimestre de 2025, el grupo aeronáutico registró una utilidad neta de $172.6 millones o $4.18 por acción, mientras los ingresos operativos subieron 9.6% interanual hasta $962.9 millones, impulsados por el aumento de capacidad y una mayor cantidad de pasajeros transportados.

La empresa explicó que, en el último trimestre del año pasado, el desempeño de ingresos estuvo respaldado por el crecimiento de la capacidad medida en asientos-milla disponibles (ASM), que aumentó 9.9%, y un factor de ocupación de 86.4%.

Copa Airlines espera recibir este año 8 aeronaves nuevas y 13 para el año 2027. LP/Archivo

Sin embargo, los costos operativos también crecieron. Los gastos de operación sumaron $753.3 millones en ese período, lo que representó un incremento de 11.6%, influido por el mayor nivel de operación, costos de mantenimiento y el aumento del precio promedio del combustible.

Copa reportó en el cuarto trimestre de 2025 un margen operativo de 21.8% y un margen neto de 17.9%. Para el año completo, el margen operativo fue de 22.6% y el margen neto de 18.6%, ambos por encima de 2024.

Heilbron subrayó que la compañía mantiene disciplina en su expansión: “Nuestra estrategia es crecer de manera rentable, no simplemente crecer por crecer”, afirmó ante inversionistas.

Dividendos y flota

La Junta Directiva aprobó un dividendo trimestral de $1.71 por acción para 2026, con pagos previstos en marzo, junio, septiembre y diciembre. El primer pago será el 13 de marzo de 2026 para accionistas registrados al 27 de febrero de 2026.

La aerolínea fue reconocida por la puntualidad. Cortesía

En flota, la compañía informó que durante el cuarto trimestre de 2024 recibió cuatro Boeing 737 MAX 8, con lo que finalizó 2025 con 125 aeronaves. Para 2026 espera cerrar el año con 133 aviones, tras nuevas entregas programadas.

En desempeño operativo, Copa Airlines reportó una puntualidad trimestral de 89.0% y un factor de cumplimiento de vuelos de 99.8%. Además, fue reconocida por Cirium por undécima vez como la más puntual de Latinoamérica en 2025, con 90.75% de puntualidad anual.