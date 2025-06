Copa mantiene su plan de crecimiento y apunta a nuevas rutas en la región

Exclusivo Suscriptores

El tráfico aéreo en América Latina y el Caribe creció un 10.9% hasta abril de 2025, según cifras recientes del sector, y las proyecciones apuntan a que esta tendencia se mantendrá durante el resto del año. El dinamismo de la región, impulsado por la reapertura de mercados, el turismo y una creciente demanda de conectividad, marca un momento clave para las aerolíneas que operan en el continente.

En este escenario, Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, conversó sobre la visión estratégica de la compañía panameña, que proyecta un crecimiento de capacidad de hasta 8% en 2025, a pesar de los desafíos logísticos como los retrasos en la entrega de aeronaves.

Durante la entrevista —realizada en el marco de la Asamblea General Anual de IATA celebrada en India— Heilbron abordó temas como la evolución del mercado argentino, las oportunidades en destinos turísticos como Iguazú, y las políticas de cielos abiertos que han convertido a Panamá en un modelo para la aviación en América Latina.

Heilbron cataloga como acertada la decisión de reactivar el seguro médico para turistas que visiten Panamá y asegura que dará un mayor impulso al país como destino en la región.

¿Cuál es el panorama para la industria aérea de la región este año?

La industria se espera que tenga un buen año, pero aun así los márgenes de utilidad promedio son muy, bajos. Para toda la industria a nivel mundial, la ganancia por pasajero es de un poco más de 7 dólares. Entonces, siempre será una industria frágil y expuesta a todo lo que ocurra alrededor del mundo, lo cual nos impacta de forma significativa.

¿Cuánto espera crecer Copa este año?

En América Latina se esperan resultados similares, quizás hasta un crecimiento más sólido en nuestra región. Hay mucha más capacidad de lo que había hace algunos años. Hemos proyectado un crecimiento de entre 7% y 8% en capacidad —que la medimos en asientos por milla disponible (ASM)—. El año pasado fue un poco mayor a 8%, este año va a ser entre 7% y 8%. Depende mucho de cuántas aeronaves recibamos a lo largo del año.

¿Cuál es el panorama de entregas de aeronaves para 2024?

Para 2024 se tenía previsto recibir 13 aeronaves, 737 MAX. Sin embargo, terminamos recibiendo solo 6. Este año nuevamente esperamos recibir 13, de las cuales 7 eran del año pasado. Hemos recibido 2 aeronaves nuevas en mayo, por lo que estamos bastante optimistas de que este año sí vamos a poder recibir las 13 aeronaves programadas, lo cual nos ayudará a cumplir con el estimado de crecimiento. La mayoría de las entregas están programadas para el cuarto trimestre por lo que el impacto de tener más aviones se percibirá con más rutas para el 2026.

¿Cómo enfrenta Copa Airlines el cambio de modelo en la región, con más vuelos punto a punto y nuevos hubs?

En efecto, el modelo de hub en Panamá fue el primero en toda América Latina y el que abrió los cielos y conectó las ciudades de nuestro continente. Algo que ha tenido un impacto tremendo en los últimos 20 a 30 años. La región ahora está mucho más competitiva. En efecto, no solo hay más hubs que buscan hacer lo mismo que Panamá, sino muchos vuelos punto a punto [son escala] que no existían siquiera antes de la pandemia. La evolución de la industria en la región desde la pandemia hasta ahora ha sido sorprendente. Al mantener el mismo modelo de hub en Panamá, nos toca ser más competitivos en costos, en productos y en servicios, y que nuestras conexiones funcionen a la medida. Y también, por ese mismo camino, seguimos agregando ciudades, en muchos casos ciudades que son difíciles de conectar de forma directa, ya sea por el tamaño de los mercados o por las distancias involucradas.

Panamá lanzó un seguro médico para turistas. ¿Cómo cree que ayudará al turismo?

Panamá es visto como un modelo a seguir en la región. Es un país pequeño con una aviación grande. Eso no hubiera ocurrido si el país no hubiera mantenido por tanto tiempo políticas competitivas, pro empresa privada, pro negocios y pro aviación. Panamá firmó convenio de cielos abiertos desde los años 90. Hoy en día son muy pocos los países de América con los que no tiene acuerdos. El turismo está en niveles récord. Este primer trimestre rompimos récord histórico de llegadas de turistas. Y el seguro al viajero, que es algo muy innovador y que pocos países tienen, va a contribuir a que eso siga creciendo. No hay duda.

Regresaron a Venezuela ¿planean reabrir otras rutas en ese mercado?

Sí, ese es el plan. Después de 9 o 10 meses, hemos podido regresar a Venezuela. Iniciamos con un vuelo diario y en dos semanas pasaremos a dos. Planeamos restablecer gradualmente el servicio a otras ciudades. Antes volábamos a cinco ciudades y teníamos más de 40 vuelos semanales. Ahora solo tenemos autorización para Caracas, pero iremos solicitando autorización para las demás.

¿Cómo está la infraestructura de Tocumen?

Hace poco más de dos años abrió la Terminal 2 con 20 puertas adicionales. Hoy la infraestructura está bien, operamos con comodidad. Pero ya nos estamos acercando a la plena ocupación. El aeropuerto ya inició planificación para la siguiente etapa de crecimiento que se espera inicie en los próximos 12 meses y se ejecutará en los próximos 3 años para evitar saturaciones que limiten el crecimiento.

¿Cómo ven el mercado chileno para abrir nuevas rutas?

Tenemos mucho éxito en el mercado chileno. Servimos Santiago de Chile con múltiples vuelos al día a Panamá. Pero a diferencia de muchos países, Chile es un mercado que ha sido pionero en América Latina en cuanto a calidad, madurez y cielos abiertos. Y, por supuesto, tienen aerolíneas muy dinámicas, y en especial Latam, una aerolínea muy competitiva y dinámica. Pero nosotros estaremos siempre abiertos a explorar otras oportunidades a medida que se presenten.

¿Qué pasa con el caso de México, y cómo ven el Mundial como oportunidad?

México sin duda es el segundo mercado aéreo más importante de América Latina, con un sinnúmero de destinos de mucho atractivo, ya sea porque son ciudades grandes o porque son polos turísticos importantes.

Nosotros hoy en día servimos cuatro ciudades en México. Aparte de Ciudad de México, servimos Guadalajara, Monterrey y Cancún. Y estamos analizando otras posibilidades y cuando se presenten esas oportunidades volaremos a esos lugares. México es un país que también se ha abierto en el mercado aéreo. Ha firmado múltiples acuerdos de cielos abiertos con la mayoría de los países y es mucho más fácil operar en México y agregar vuelos hoy en día que hace 10 o 20 años. Eso es muy positivo para el crecimiento de la industria.

En cuanto al Mundial de Fútbol, sí, exploramos nuevas posibilidades, y sin duda tendremos que reforzar vuelos a México, y a Estados Unidos de seguro.

¿Planean regresar a aeropuertos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en ciudad de México y a Tulun?

Sí, sin duda vamos a regresar. Nosotros tuvimos que reducir vuelos debido a los retrasos en la entrega de aeronaves. Como servimos esas ciudades desde otros aeropuertos, pues nos concentramos en esas operaciones como el caso de Cancún y ciudad de México. Pero para el futuro no hay duda alguna que podremos reabrir vuelos a esos aeropuertos [Tulun y AIFA].

¿Cómo está viendo la dinámica de nuevas ciudades en Argentina como Salta y Tucumán, y el mercado argentino en general?

El mercado argentino es probablemente el más dinámico ahora mismo en Latinoamérica. Después de años de dificultades para la parte aérea por diferentes razones, ahora hay más estabilidad y certidumbre y eso ha resultado en un crecimiento significativo en el movimiento de pasajeros. Actualmente servimos con vuelos a Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza y estamos regresando a Salta, que es un destino de gran atractivo turístico, y abriendo Tucumán. Tenemos grandes expectativas, las reservas han empezado bien y consolidamos no solo nuestra presencia en Argentina, sino esa conectividad tan importante que ofrece el Hub de las Américas en Panamá.

¿Hay posibilidades de llegar a destinos como Iguazú?

¿Por qué no? Es definitivamente un destino muy atractivo. He estado en dos ocasiones y le vemos potencial. El futuro le llegará a su momento. Faltan aviones para hacer tantas cosas, pero definitivamente sí, estudiamos siempre otras posibilidades.