Panamá, 16 de abril del 2026

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    Tránsporte aéreo

    Copa reanudará vuelos a Barcelona, en Venezuela, y reconectará una zona clave del negocio petrolero

    La aerolínea operará tres frecuencias semanales y completará la reactivación de sus destinos en Venezuela, con proyección de 41 vuelos semanales hacia finales de junio.

    Katiuska Hernández
    Copa reanudará vuelos a Barcelona, en Venezuela, y reconectará una zona clave del negocio petrolero
    La ruta será operada con tres vuelos semanales —martes, jueves y sábado— desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen. LP/Archivo

    Copa Airlines anunció que retomará a partir del 2 de junio de 2026 sus operaciones hacia Barcelona, en el estado Anzoátegui, región clave para la actividad petrolera por su cercanía con los campos en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) que abarca parte de Anzoátegui, Monagas, Guárico y Delta Amacuro, además de los atractivos turísticos y comerciales.

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    Con este destino la aerolínea sumará cinco ciudades activas en el país al mes de junio, junto con Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto que comenzará el 4 de mayo.

    La ruta será operada con tres vuelos semanales —martes, jueves y sábado— desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, hacia el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui.

    Copa reanudará vuelos a Barcelona, en Venezuela, y reconectará una zona clave del negocio petrolero
    El vuelo entre Panamá y Barcelona ida y vuelta operará tres veces a la semana: martes, jueves y sábados.

    El vuelo CM100 partirá de Panamá a las 9:35 a.m. y llegará a Barcelona a la 1:18 p.m., mientras que el vuelo de retorno, CM492, saldrá a las 2:28 p.m. y aterrizará en Panamá a las 4:20 p.m.

    La reactivación de esta ruta restablece la conectividad internacional del oriente venezolano, permitiendo a los pasajeros acceder a más de 85 destinos en 32 países del continente americano, incluyendo 17 ciudades en Estados Unidos, cinco en México y más de 20 en el Caribe, a través del centro de conexiones de Tocumen.

    “Barcelona forma parte esencial de la historia de Copa Airlines en Venezuela. Retomar esta operación nos llena de satisfacción y refuerza nuestro compromiso de seguir conectando al país con las Américas”, afirmó Roberto Pulido, gerente general de la aerolínea en Venezuela.

    Copa reanudará vuelos a Barcelona, en Venezuela, y reconectará una zona clave del negocio petrolero
    Aeropuerto Internacional de Barcelona General José Antonio Anzoátegui. Cortesía

    Pulido añadió que este reinicio representa “el paso final” en el proceso de recuperación de las operaciones que la compañía mantenía en el país hasta 2024. En ese contexto, adelantó que para finales de junio la aerolínea incrementará sus frecuencias hasta alcanzar 41 vuelos semanales entre Venezuela y Panamá.

    La aerolínea también destacó que los pasajeros podrán realizar conexiones sin pasar por procesos de migración o aduana en Panamá, con el equipaje documentado hasta el destino final, además de aprovechar el programa Panamá Stopover, que permite hacer una parada en la ciudad por hasta 15 noches sin costo adicional en la tarifa.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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