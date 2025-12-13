Corea busca fortalecer el intercambio comercial y atraer más inversiones a Panamá y Centroamérica

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El intercambio comercial entre Corea del Sur y Centroamérica muestra señales mixtas en 2025, con países como Panamá donde crecen tanto las inversiones como el comercio, según datos de Kotra basados en el Global Trade Atlas.

Esta semana se llevó a cabo en Panamá el foro de comercio e inversiones entre Centroamérica y Corea del Sur al que asistió el primer viceministro coreano de Relaciones Exteriores, Park Yoonjoo, quien reafirmó la voluntad de fortalecer la cooperación en áreas clave como seguridad, infraestructura y educación.

Según datos de Kotra Panamá, en el primer semestre de 2025, Corea del Sur se ubicó en la posición 16 como país importador hacia Centroamérica, con 807 millones de dólares, un leve incremento del 0.4% respecto al mismo período del año anterior.

Esto contrasta con la fuerte caída registrada en 2024, cuando las importaciones coreanas hacia la región descendieron 16% frente a 2023.

El viceministro de relaciones exteriores, Carlos Hoyos, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó y el viceprimer ministro de relaciones exteriores de Corea del Sur, Park Yoonjoo.

Por el lado de las exportaciones centroamericanas, Corea del Sur ocupó la posición 23 como destino de las ventas regionales, totalizando 197 millones de dólares en el primer semestre de 2025. Este resultado representa un repunte del 15.9%, después de la fuerte contracción de 62.3% en 2024, cuando las exportaciones se desplomaron desde 717 millones en 2023 hasta 270 millones. Pese a esta mejora, los niveles siguen muy por debajo de los registrados en 2022.

En cuanto a los productos que Corea del Sur exporta a Centroamérica, las cifras de 2025 (con corte a octubre) revelan un crecimiento moderado del 4.6%, alcanzando un total de 2,482 millones de dólares.

Los bienes más relevantes continúan siendo buques, camiones de carga, vehículos de pasajeros, láminas y productos de acero, maquinaria de construcción y medicamentos. Entre los segmentos de mayor dinamismo destaca el de cosméticos, que creció 133.8%. También sobresalen las exportaciones de bebidas, aunque con una disminución del 9.3% frente a 2024.

Corea del Sur es uno de los principales clientes del Canal de Panamá. LP/ Alexander Arosemena

Los datos muestran que, aunque el comercio bilateral sufrió fuertes variaciones en 2024, para 2025 han comenzado a observarse señales de recuperación, principalmente en las exportaciones de Centroamérica hacia Corea del Sur y en sectores específicos como cosméticos y maquinaria.

Kang Myungjae , director general de Kotra Panamá, resaltó que la tendencia creciente del comercio entre Corea del Sur y Centroamérica entre ellos Panamá, confirma la importancia estratégica del Tratado de Libre Comercio entre el país asiático y los países de la región centroamericana, así como el rol de esa entidad en facilitar el acceso a nuevos mercados y oportunidades de inversión.

Kang presentó en el Forum de comercio e inversiones entre Corea del Sur y Centroamérica, los datos de cómo se han expandido las relaciones comerciales en la región.

Foro de comercio e inversiones entre Corea del Sur y Centroamérica. LP/Katiuska Hernández

Según datos de Kotra y de la Asociación Internacional de Comercio de Corea, las importaciones de ese país asiático procedentes de Centroamérica mostraron un repunte significativo en 2025, con un valor agregado de 770.2 millones de dólares a octubre, equivalente a un crecimiento del 20.6% frente al mismo período de 2024.

El café se consolidó como el principal producto adquirido por Corea del Sur a la región, con 125.6 millones de dólares y un salto interanual del 48.7%, marcando una recuperación luego de la caída del 30% registrada en 2023. Otro rubro destacado fueron los dispositivos médicos electrónicos, que alcanzaron los 87.6 millones de dólares, aumentando un 52.3% frente al año previo y mostrando la creciente importancia de este sector en las exportaciones centroamericanas.

El comportamiento por categoría refleja tanto volatilidad como oportunidades. Mientras el azúcar retrocedió 23.2% en 2025 y otros minerales continuaron débiles, rubros como los barcos —principalmente reexportaciones e insumos navales— crecieron 35.4%. El dinamismo exportador de la región también se alinea con el aumento de la demanda surcoreana de productos agrícolas y manufacturas especializadas.

En paralelo, la inversión surcoreana en Centroamérica alcanzó los 311,4 millones de dólares en 2024, aunque por debajo de los 401,8 millones de dólares registrados en 2023.

Los sectores más activos fueron la operación de corporaciones locales (152,6 millones de dólares) y la manufactura (108,5 millones de dólares).

Países como Costa Rica, Panamá, Guatemala y la República Dominicana siguen concentrando la mayor presencia de empresas coreanas —incluyendo Samsung, LG, Posco, Hyundai E&C, Kumho Tire y Kepco— principalmente en electrónica, construcción, textil, automotriz e infraestructura.

El informe también destaca que Corea del Sur ve a Centroamérica como un centro estratégico para negocios entre América del Norte y del Sur, lo que podría impulsar nuevas inversiones en manufactura, infraestructura y servicios tecnológicos. Además, ambos bloques proyectan fortalecer la cooperación en inteligencia artificial, tecnología digital y energías renovables, sectores que se perfilan como el siguiente eje de expansión económica bilateral.

Durante la quinta Mesa Redonda entre Centroamérica y Corea —la primera que se celebra en la región— el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Hoyos, destacó la importancia estratégica de esta alianza. “Corea es uno de nuestros mejores socios, es un país que irradia confianza, inspira y al que podemos aspirar cuando hablamos de transformaciones sociales”, señaló.

Viceministro de relaciones exteriores, Carlos Hoyos.

Hoyos subrayó que Corea no solo aporta capacidades técnicas y recursos financieros, sino también una visión empresarial que ve a Centroamérica como una plataforma para ingresar al mercado latinoamericano.

“Panamá es una plataforma ideal para expandir el comercio y cooperación en la región y por ello, el interés panameño es clave: Utilizar la experiencia y el capital coreano para modernizar infraestructuras, impulsar proyectos de conectividad digital, y consolidar a Panamá como la principal puerta de entrada y centro de operaciones de las empresas coreanas hacia el resto de América Latina”.

El viceministro Hoyos, también resaltó la creciente presencia de capital coreano en Panamá, indicando que el país cuenta actualmente con 478 millones de dólares en inversión extranjera coreana, especialmente en obras de infraestructura.

Sobre el intercambio comercial bilateral, Hoyos precisó que Panamá importó cerca de 200 millones de dólares desde Corea en 2024, mientras que las exportaciones panameñas buscan seguir ganando espacio en el mercado asiático.

“Queremos que nuestros productos mantengan acceso al mercado coreano y que los productos coreanos sigan viendo a Panamá como su gran trampolín para América Latina”, afirmó.

El ministro Julio Moltó, resaltó la creciente relación comercial entre Panamá y Corea del Sur. Cortesía MICI.

Por su parte el ministro Julio Moltó destacó la solidez de las relaciones entre Panamá y la República de Corea, el impacto del Tratado de Libre Comercio firmado con los países centroamericanos, y el papel fundamental que desempeña Panamá como plataforma para el comercio regional.

“El encuentro con las delegaciones de Corea del Sur y Centroamérica refleja nuestro compromiso de fortalecer la cooperación, impulsar el desarrollo regional y generar oportunidades concretas para nuestras comunidades. Valoramos el apoyo de Corea del Sur en innovación, infraestructura e inversión en conocimiento, áreas que también son prioridad para Panamá. Al mismo tiempo, promovemos lo Hecho en Panamá e integramos nuestros productos en las cadenas de valor regionales y globales”, dijo Moltó.