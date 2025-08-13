Corporación La Prensa escoge nuevo presidente de su junta directiva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Annette Planells, presidenta de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), presentó el día de hoy, 13 de agosto, su renuncia al cargo. En consecuencia, la junta directiva designó como presidente al doctor Jorge Molina Mendoza, quien hasta la fecha se desempeñaba como vicepresidente.

La junta directiva también designó al doctor Molina como director encargado del diario La Prensa, a partir del día de hoy. Cuenta con más de 30 años de ejercicio profesional como abogado, principalmente en el sector privado. No es ajeno a la corporación, pues formó parte de su junta directiva durante más de seis años e, incluso, ejerció como director de La Prensa.

Corporación La Prensa expresa su más profundo agradecimiento a Annette Planells por su dedicación, liderazgo y compromiso. Su gestión ha dejado una huella significativa en la organización y en la defensa de los valores democráticos que esta representa. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales.