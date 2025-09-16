Corprensa comunica cambios en la gerencia general

COMUNICADO DE PRENSA. Contenido de carácter informativo, aclaratorio o declarativo, financiado por un tercero. No constituye publicidad ni ha sido intervenido por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Su publicación tiene como objetivo transparentar hechos o posturas institucionales de un anunciante.

Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) comunica la renuncia del ingeniero Juan Carlos Planells, gerente general de la empresa hasta el pasado 15 de septiembre.

El ingeniero Planells fue parte de la cooperación desde el año 1985. En 40 años, ocupó diversas posiciones en las zonas de producción y tecnología.

Le correspondió vivir distintas transformación del periódico: la impresión de blanco y negro a colores; el nacimiento de Mi Diario y de varias revistas; la incorporación del internet y de www.prensa.com y www.midiario.com, los cambios en el modelo de negocios, la transformación digital, el bloqueo de un contratista del Estado, un secuestro civil y una pandemia respiratoria, entre otros eventos.

En el año 2011 fue nombrado gerente general.

La junta directiva de Corprensa expresa su agradecimiento al ingeniero Planells por su dedicación, liderazgo y compromiso, deseándole el mayor de los éxitos en las actividades profesionales y personales que ahora emprenderá.

La junta directiva anunció que su presidente Jorge Molina Mendoza asumirá las tareas gerenciales de forma interina.

Basilio Fernández, Sudy de Chassin y Casilda Pérez se mantienen como gerentes de Producción y Logística, de Venta y Comercial y de la División Comercial, respectivamente.