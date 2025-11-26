Panamá, 27 de noviembre del 2025

    Empresas

    Corprensa nombra nueva gerente general

    Redacción de La Prensa
    Soodabeh Sudy Salence de Chassin.

    La junta directiva de Corporación La Prensa S.A. (Corprensa) anunció ayer la designación de Soodabeh Sudy Salence de Chassin como su nueva gerente general, a partir del 1 de enero de 2026.

    Salence de Chassin, especialista en mercadeo, publicidad y administración de empresas, y actual gerente Ventas y Comercial, forma parte de Corprensa (La Prensa y Mi Diario) desde 2010.

    Basilio Fernández y Casilda Pérez se mantienen como gerentes de Producción y Logística, y de la División Comercial, respectivamente.

    La junta directiva de Corprensa la integran Jorge Molina (presidente), Rita Vásquez (secretaria), Aurelio Barría (tesorero) y Jorge Quijano (director).

