Corprensa nombra nueva gerente general

La junta directiva de Corporación La Prensa S.A. (Corprensa) anunció ayer la designación de Soodabeh Sudy Salence de Chassin como su nueva gerente general, a partir del 1 de enero de 2026.
Salence de Chassin, especialista en mercadeo, publicidad y administración de empresas, y actual gerente Ventas y Comercial, forma parte de Corprensa (La Prensa y Mi Diario) desde 2010.
Basilio Fernández y Casilda Pérez se mantienen como gerentes de Producción y Logística, y de la División Comercial, respectivamente.
La junta directiva de Corprensa la integran Jorge Molina (presidente), Rita Vásquez (secretaria), Aurelio Barría (tesorero) y Jorge Quijano (director).