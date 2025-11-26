Corprensa nombra nueva gerente general

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La junta directiva de Corporación La Prensa S.A. (Corprensa) anunció ayer la designación de Soodabeh Sudy Salence de Chassin como su nueva gerente general, a partir del 1 de enero de 2026.

Salence de Chassin, especialista en mercadeo, publicidad y administración de empresas, y actual gerente Ventas y Comercial, forma parte de Corprensa (La Prensa y Mi Diario) desde 2010.

Basilio Fernández y Casilda Pérez se mantienen como gerentes de Producción y Logística, y de la División Comercial, respectivamente.

La junta directiva de Corprensa la integran Jorge Molina (presidente), Rita Vásquez (secretaria), Aurelio Barría (tesorero) y Jorge Quijano (director).