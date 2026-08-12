Corprensa reelige a tres directivos y presenta sus resultados

Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), empresa editora de La Prensa y Mi Diario, celebró este martes 11 de agosto de 2026 su Junta General de Accionistas, en el que hizo un balance de su gestión y de los principales desafíos que enfrenta como medio de comunicación.

Los resultados de 2025 mostraron una mejoría frente al año anterior, apoyada por el crecimiento de la publicidad, las suscripciones digitales y los nuevos negocios, particularmente las ferias, eventos y contenidos comerciales.

En 2025, los ingresos totales alcanzaron los $6,127,516, frente a los $5,898,803 registrados en 2024, lo que representa un crecimiento de $228,713 (+3.9%).

Los nuevos negocios se han convertido en una de las áreas que contribuyen a diversificar las fuentes tradicionales de ingresos de la corporación, mientras las suscripciones digitales continúan ganando importancia dentro del modelo de negocio. Actualmente, Corprensa tiene casi 10 mil suscriptores en impreso y digital.

Asamblea de Accionistas de Corprensa celebra este 11 de agosto de 2026. LP/Alexander Arosemena

Este proceso ocurre, sin embargo, mientras persiste uno de los principales desafíos de la industria: la reducción de la circulación de los periódicos impresos. La menor demanda en los puntos de venta ha obligado a realizar ajustes en la red de distribución, incluyendo la reducción de algunas rutas que han dejado de ser económicamente sostenibles para los distribuidores.

La tendencia continuó durante el primer semestre de 2026. Aunque los ingresos registraron una ligera disminución frente al mismo período del año anterior, la reducción de costos permitió mejorar los resultados de la compañía y disminuir en 15% la pérdida neta acumulada en ese período.

Ante los cambios en los hábitos de consumo de información, la reducción del mercado impreso y las transformaciones de la industria, Corprensa inició una revisión integral de su modelo de negocio dirigida a garantizar su sostenibilidad en el largo plazo. El proceso contempla optimizar las operaciones, fortalecer nuevas fuentes de ingresos y mantener una gestión más eficiente de los costos y gastos.

Asamblea de Accionistas de Corprensa. LP/ Alexander Arosemena

La estrategia profundiza el proceso de transformación que la compañía ha desarrollado durante los últimos años, con un mayor peso de las plataformas digitales y la diversificación de sus actividades mediante nuevos productos, eventos y otras iniciativas comerciales.

La Asamblea de Accionistas también aprobó la reelección de Jorge Molina Mendoza, Aurelio Barría y Rita Vásquez, como miembros de la junta directiva. La junta directiva la completan Jorge Luis Quijano y Basilio Fernández.