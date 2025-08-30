Cosco Shipping Ports esquiva el tema de los puertos de CK Hutchison en Panamá, pero admite retos por tensiones comerciales globales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las tensiones comerciales globales, el proteccionismo y los aranceles están afectando al comercio mundial y por ende a las cadenas de suministro que se mueven a través del transporte marítimo y los puertos.

Parte de esos desafíos fueron admitidos por la empresa china Cosco Shipping Ports, al presentar esta semana en Hong Kong, los resultados de la primera mitad del año 2025.

“Desde inicios de 2025, pese a la recuperación moderada de la economía global, el transporte marítimo aún enfrenta presiones por el persistente proteccionismo comercial y los conflictos regionales. Ante estos desafíos, la Compañía fortaleció su resiliencia operativa mediante gestión ajustada, optimización de recursos y procesos de negocio”, indicó Cosco Shipping Ports.

Wu Yu, directora ejecutiva y general de la empresa, habló de los desafíos por las tensiones comerciales globales, pero evadió referirse a las negociaciones por la venta de los activos portuarios de CK Hutchison entre los que están las operaciones de dos puertos en Panamá: Balboa y Cristóbal.

“Wu se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó sobre los informes de que Cosco podría convertirse en un inversor en CK Hutchison”, reseñó la agencia Reuters.

La polémica negociación que ha mantenido al mundo portuario atento comenzó en marzo de este año cuando un conglomerado de inversionistas liderado por BlackRock y Terminal Investment Limited (TIL)—filial de Mediterranean Shipping Company (MSC) anunció el interés de comprar los 43 puertos de la empresa de Hong Kong CK Hutchison por unos 23 mil millones de dólares, desafiando las tensiones entre China y Estados Unidos.

Pekin se ha opuesto a la venta de esos puertos y ha puesto como condición que una empresa de China, que han confirmado que sea Cosco Shipping, forme parte de la negociación para poder dar el aval de la transacción.

Directivos de CK Hutchison, han dicho que las negociaciones aunque no están paralizadas, tomarán más tiempo y es posible que la transacción se realice en 2026.

Resultados financieros

El proveedor de servicios logísticos Cosco Shipping Ports que opera y administra 379 muelles en 39 puertos globales, de los cuales 230 son de contenedores, con una capacidad anual de 125 millones de TEU, registró un aumento de 6.4% en el volumen total de contenedores hasta llegar a los 74.29 millones de TEU.

Igualmente, detalló la compañía china que los ingresos crecieron 13.6% interanual a 806 millones de dólares.

Dada las tensiones comerciales globales y la imposición de aranceles, la empresa informó que en un contexto de cambios económicos y comerciales globales y tensiones geopolíticas, decidieron reforzar la red de puertos centrales y mejorar la eficiencia operativa para lograr un crecimiento en volumen y utilidades.

“China sigue avanzando en apertura económica, fortaleciendo lazos con Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y América Latina, e incrementando exportaciones de productos de alto valor agregado como vehículos eléctricos, baterías de litio y productos fotovoltaicos”, indica las perspectivas de la compañía.

Anunciaron que invertirán en mercados emergentes y de terceros países. Y desarrollarán parques logísticos y negocios de cadena de suministro cercanos a puertos.

Entre los planes está potenciar puertos clave como Wuhan, Piraeus, Abu Dhabi y Chancay (Perú). Además de aplicar medidas como la automatización, inteligencia artificial y operaciones verdes y bajas en carbono en los puertos.