Cosecha de arroz superaría los 10 millones de quintales en el ciclo agrícola 2025-2026

Las proyecciones oficiales de siembra y cosecha para el año agrícola 2025-2026 indican que Panamá contará con una producción de más de 10 millones de quintales de arroz, según el cuadro de estimaciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

El desglose regional, correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026, muestra que Chiriquí se mantiene como la principal zona productora del país, con una proyección de más de 2 millones de quintales, seguida por Coclé y Panamá Este, ambas con algo más de un millón de quintales cada una.

Otras regiones con aportes relevantes son Panamá Oeste (24,702.3 quintales), Los Santos (1,194,940 quintales), Veraguas (1,170,027 quintales) y Herrera (493,759.3 quintales).

De acuerdo con el resumen general, para el ciclo agrícola se prevé la participación de 6,016 productores de arroz a nivel nacional, con una superficie sembrada de más de 98,918 hectáreas.

La información oficial también detalla la proyección de producción según los distintos sistemas de cultivo utilizados en el país. El arroz mecanizado en secano, que depende principalmente de las lluvias y no cuenta con sistemas de riego, se mantiene como el método más extendido y el de mayor aporte a la producción nacional, con 8,407,218 quintales cultivados en 83,609 hectáreas.

En tanto, el arroz mecanizado con riego, que utiliza maquinaria y sistemas de irrigación controlada, presenta mayores niveles de productividad. Para el período analizado, se proyecta una producción de 1,452,826 quintales en 11,018 hectáreas.

La producción bajo el sistema de arroz a chuzo con tecnología, caracterizado por una siembra manual que incorpora mejoras técnicas como semillas certificadas y prácticas agrícolas optimizadas, aportaría 377,573 quintales, en 915.8 hectáreas.

Por su parte, el arroz a chuzo tradicional, un método artesanal utilizado principalmente por pequeños productores y con menor nivel tecnológico, alcanzaría una producción estimada de 124,613.7 quintales.

Finalmente, el arroz en fangueo, cultivado en terrenos inundados o fangosos, tiene una participación marginal en la producción nacional, con una proyección de apenas 171.9 quintales para el período considerado.

Durante el año agrícola 2024-2025, la producción nacional de arroz superó los 9 millones de quintales, dejando un aporte a la economía nacional de más de 249 millones de dólares.

Según las estimaciones oficiales, el consumo mensual promedio se sitúa en 719 mil quintales de arroz limpio y seco, lo que equivale a un consumo anual aproximado de 8.6 millones de quintales.