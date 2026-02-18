Panamá, 18 de febrero del 2026

    INVERSIONES

    Costa Rica abre una oficina de inversión en Silicon Valley para atraer empresas tecnológicas

    EFE
    Silicon Valley es el hogar de muchas empresas tecnológicas importantes, incluida la sede circular de Apple. Getty Images

    El Gobierno de Costa Rica abrió el martes 17 de febrero una oficina de promoción de inversión en Silicon Valley, Estados Unidos, con el objetivo atraer empresas de alta tecnología y del sector de semiconductores.

    “La apertura de esta oficina en Silicon Valley es una señal clara de que Costa Rica no está esperando el futuro, lo está construyendo activamente. Queremos estar más cerca de los innovadores, inversionistas y aliados estratégicos del ecosistema tecnológico más dinámico del mundo”, dijo en un comunicado el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar.

    El ministro afirmó −tras inaugurar la oficina situada en Santa Clara, California− que Costa Rica ofrece “talento altamente calificado, estabilidad democrática y un entorno competitivo” que posiciona al país como “un socio confiable para fortalecer cadenas de suministro resilientes y atraer inversión en semiconductores y tecnologías avanzadas”.

    La oficina, que estará a cargo de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), forma parte de la estrategia de atracción de inversiones de Costa Rica y responde a una decisión de ampliar la presencia del país en mercados de alta competitividad, explicó el Gobierno.

    El objetivo primordial es captar nuevos proyectos de alto valor agregado en sectores como servicios empresariales, industria agroalimentaria, infraestructura turística y manufactura avanzada como dispositivos médicos y semiconductores.

    “California concentra algunos de los ecosistemas empresariales más dinámicos del mundo, y desde aquí vamos a identificar proyectos, acompañar procesos de expansión y acelerar la llegada de nuevas inversiones que generen empleo, transferencia de conocimiento y encadenamientos productivos”, aseguró la gerente general de Procomer, Laura López.

    EFE

    Agencia de noticias

