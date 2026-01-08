Costa Rica insiste en negociar con Panamá una solución a la disputa comercial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, reiteró la disposición de su país para buscar una salida negociada al conflicto comercial que mantiene con Panamá y que ha afectado el intercambio de productos agropecuarios entre ambas naciones.

En entrevista con La Prensa, Tovar aseguró que San José está lista para viajar a Panamá “cuando el ministro Julio Moltó lo disponga”, con el objetivo de reactivar el diálogo y poner fin a una controversia que ya lleva varios años.

El ministro recordó que la disputa se originó durante el gobierno del expresidente panameño Laurentino Cortizo, cuando Panamá impuso medidas sanitarias y fitosanitarias que, según Costa Rica, restringieron la entrada de productos lácteos, cárnicos y agrícolas costarricenses.

“La Organización Mundial del Comercio (OMC) determinó que esas medidas eran inconsistentes con las obligaciones internacionales de Panamá y ordenó revertirlas”, aseguró Tovar, quien dijo que el fallo no tomó por sorpresa a Costa Rica, ya que “no existía sustento jurídico ni técnico para justificar las restricciones”.

Panamá apeló la decisión bajo un mecanismo que mantiene el proceso “en un limbo”, dijo el ministro tico, dado que el órgano de apelación de la OMC se encuentra paralizado.

Costa Rica, dijo, propuso a Panamá sumarse a un mecanismo alternativo que permitiera cerrar el caso de forma definitiva, pero la propuesta no prosperó.

“Un acuerdo no requiere tiempo, requiere voluntad. Estamos listos para reunirnos en Panamá, pasar la página y concentrarnos en lo que podemos construir juntos”, afirmó.

Tovar advirtió que el conflicto ha provocado pérdidas superiores a 100 millones de dólares para el sector costarricense y mantiene sin acceso al mercado panameño a 26 plantas productoras de lácteos y cárnicos.

En reciprocidad, Costa Rica ha suspendido la certificación de al menos ocho plantas panameñas, mientras el comercio bilateral permanece estancado.

El ministro consideró “peligrosas y temerarias” las alegaciones que es su momento hizo Panamá en el anterior gobierno, de que Costa Rica habría registrado el hongo Fusarium en sus cultivos de banano, y recordó que la OMC no encontró evidencia técnica que sustentara esa afirmación.

Pese al impasse, Tovar hizo un llamado a fortalecer los lazos bilaterales.

Destacó que el comercio entre ambos países supera los mil millones de dólares anuales, con un intercambio diversificado que incluye productos alimenticios, farmacéuticos, dispositivos médicos y servicios logísticos.

Tovar también instó a avanzar en temas de integración regional, como la libertad de tránsito y la modernización de los puestos fronterizos, además de retomar la coordinación dentro del Sistema de Integración Económica Centroamericana (Sieca).

En cuanto a la política comercial de la región, Tovar valoró positivamente los esfuerzos de Panamá por acercarse al Mercosur, aunque señaló que Costa Rica se encuentra enfocada en su adhesión al Acuerdo Transpacífico y en fortalecer alianzas como la Coalición por el Futuro del Comercio e Inversión.

“Panamá y Costa Rica deben complementarse, no competir. Somos economías pequeñas con fortalezas diferentes. Si trabajamos juntos, ambos países pueden crecer más rápido y proyectarse mejor ante el mundo”, dijo.

El ministro costarricense confía en que las conversaciones puedan retomarse antes de mayo, cuando concluye el actual gobierno de Rodrigo Chaves. “Yo no soy candidato a nada, sigo siendo ministro hasta el último día, y estoy listo para volar a Panamá mañana mismo”, afirmó.

Mientras tanto, el ministro panameño Julio Moltó confirmó a finales de diciembre que su país prepara una contrapropuesta formal que presentará a Costa Rica, con el objetivo de resolver el diferendo “bajo reglas claras y en beneficio de los sectores productivos de ambos lados”.