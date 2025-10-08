Costo de la canasta básica baja $1.61 en septiembre en Panamá, dice Acodeco

El costo más bajo de la Canasta Básica Familiar de Alimentos registró una leve reducción de $1.61 durante septiembre en los distritos de Panamá y San Miguelito, según el más reciente informe de precios elaborado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
En los supermercados, el costo más bajo se ubicó en $294.25, frente a $295.86 reportado en agosto.
En cambio, los establecimientos de rutas —como abarroterías y minisúper— mostraron un ligero aumento de $0.25, al pasar de $344.00 a $344.25.
El monitoreo incluyó 59 productos de la canasta básica en 89 comercios: 52 supermercados y 37 minisúper o abarroterías, ubicados en sectores como Bella Vista, Betania, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, San Francisco, Santa Ana, Calidonia, Panamá Este y San Miguelito.
Los funcionarios de Acodeco también realizaron verificaciones en otras provincias del país.
Productos con precios a la baja
Entre los alimentos con reducción de precios se encuentran:
Corvina: $8.88 por kg (-1.46%)
Carne molida de primera: -$0.07 por kg (-1.43%)
Lechuga: $66 por kg (-19.81%)
Tomate perita: -$0.40 por kg (-16.99%)
Naranja: -$0.11 por kg (-8.11%)
Productos con aumentos
En contraste, algunos productos registraron incrementos:
Pollo entero: +$0.17 por kg
Puerco liso: +$0.26 por kg
Yuca: +$0.06 por kg
Manzana roja mediana: +$0.01
Piña: +$0.05 por kg
La diferencia de precios entre supermercados y abarroterías se mantiene cercana a los $50, siendo los primeros la opción más económica para los consumidores, destacó la entidad.