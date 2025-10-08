Costo de la canasta básica baja $1.61 en septiembre en Panamá, dice Acodeco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El costo más bajo de la Canasta Básica Familiar de Alimentos registró una leve reducción de $1.61 durante septiembre en los distritos de Panamá y San Miguelito, según el más reciente informe de precios elaborado por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

En los supermercados, el costo más bajo se ubicó en $294.25, frente a $295.86 reportado en agosto.

En cambio, los establecimientos de rutas —como abarroterías y minisúper— mostraron un ligero aumento de $0.25, al pasar de $344.00 a $344.25.

El monitoreo incluyó 59 productos de la canasta básica en 89 comercios: 52 supermercados y 37 minisúper o abarroterías, ubicados en sectores como Bella Vista, Betania, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, San Francisco, Santa Ana, Calidonia, Panamá Este y San Miguelito.

Los funcionarios de Acodeco también realizaron verificaciones en otras provincias del país.

Productos con precios a la baja

Entre los alimentos con reducción de precios se encuentran:

Corvina: $8.88 por kg (-1.46%)

Carne molida de primera: -$0.07 por kg (-1.43%)

Lechuga: $66 por kg (-19.81%)

Tomate perita: -$0.40 por kg (-16.99%)

Naranja: -$0.11 por kg (-8.11%)

Productos con aumentos

En contraste, algunos productos registraron incrementos:

Pollo entero: +$0.17 por kg

Puerco liso: +$0.26 por kg

Yuca: +$0.06 por kg

Manzana roja mediana: +$0.01

Piña: +$0.05 por kg

La diferencia de precios entre supermercados y abarroterías se mantiene cercana a los $50, siendo los primeros la opción más económica para los consumidores, destacó la entidad.