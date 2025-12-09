Costo de la Línea 3 del Metro supera los $4,481 millones tras incluirse el financiamiento del túnel

Exclusivo Suscriptores

El 20 de noviembre pasado, el contralor de la República, Anel Flores, refrendó la séptima adenda del contrato firmado por el Metro de Panamá y el consorcio coreano HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C.

La adenda incluye la parte del financiamiento del tramo soterrado que se incorporó al trayecto original de 25 kilómetros que unirá Albrook con la Ciudad del Futuro, en Panamá Oeste.

La construcción del tramo soterrado registra un avance del 45%, completando el trayecto por debajo del cauce del Canal de Panamá. Foto: Isaac Ortega

En la modificación se incluyeron $492 millones del costo de financiamiento para la construcción del tramo soterrado, que precisamente el 20 de noviembre alcanzó un avance de 45%, completando la sección por debajo del cauce del Canal de Panamá, y actualmente avanza hacia el sector de Balboa, donde será sometido a mantenimiento para luego continuar con el recorrido final hasta la estación de Albrook.

Tras la inclusión del tramo soterrado de 4.5 kilómetros entre Farfán y Albrook, la construcción del monorriel aumentó de $2,844 millones de dólares, que era el precio original, hasta los $3,656,127,991, pero ahora el precio de todo el proyecto aumentó hasta los $4,481 millones de dólares, al incluirse el costo del financiamiento del nuevo segmento bajo el cauce del Canal de Panamá, donde alcanzará una profundidad máxima de 65 metros bajo el nivel del mar.

Según información proporcionada por el Metro de Panamá, el costo final del financiamiento de la línea 3 será de $825.6 millones de dólares, cifra que corresponde al costo asociado al uso del préstamo durante su vigencia, incluyendo el pago de intereses y otros cargos financieros vinculados a la operación.

La Línea 3 del Metro de Panamá contará con una flota de 26 trenes y se proyecta que manejará un volumen superior a 160 mil personas al día. Archivo

El financiamiento de la Línea 3 del Metro proviene, principalmente, de préstamos concesionales del Gobierno de Japón, gestionados a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) bajo el esquema de Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA).

Estos créditos se destinan a cubrir componentes del proyecto como obras civiles (incluido el tramo soterrado) y sistemas asociados al monorriel, además de consultorías y supervisión técnica, con Metro de Panamá, S.A. como entidad ejecutora.

El 8 de agosto de 2025, Panamá y Japón formalizaron un nuevo tramo mediante canje de notas por 382,844 millones de yenes (equivalentes a unos $2,486 millones), con condiciones como 14 años de amortización y 6 años de gracia, según informó Cancillería panameña.

Para compensar la inclusión del túnel en el trazado de 25 kilómetros que recorrerá el monorriel, el Metro de Panamá redujo el número de estaciones a 12, de las 14 contempladas originalmente, dejando para futuras ampliaciones la construcción de las estaciones de Vista Alegre y Arraiján. Igualmente, se logró un ahorro al disminuir de 28 a 26 la flota de trenes.

Con un diámetro de 13.51 metros y una longitud de 93 metros, la tuneladora ‘Panamá’ fue diseñada especialmente para adaptarse a las condiciones geológicas singulares del área del Canal de Panamá. Archivo

Otro ajuste realizado por el Metro, que se incluyó en la cuarta adenda, fue la reducción de la inversión en el urbanismo que se realizaría en cada una de las estaciones, logrando un ahorro de $49 millones de dólares.

A la fecha, del costo total del proyecto el Metro de Panamá ha pagado $2,424 millones de dólares por avance de obras.

¿Operación parcial?

Al 20 de noviembre pasado, el tramo elevado entre Panamá Pacífico y la Ciudad del Futuro era de 88% y, según el calendario de trabajo, este segmento debe estar terminado para el segundo semestre de 2027.

Voceros del Metro de Panamá indicaron a La Prensa que ya se han realizado pruebas con trenes en las subestaciones del tramo elevado, pero explicaron que las pruebas oficiales, que incluyen movimiento a la vía principal, están proyectadas para el segundo trimestre del próximo año.

El tramo soterrado inicia en Farfán y tendrá una extensión de 4.5 kilómetros, incluyendo el túnel por debajo del cauce del Canal de Panamá, donde alcanzará una profundidad máxima de 65 metros bajo el nivel del mar. Archivo

Sobre la posibilidad de que el tramo elevado entre en operación mientras continúan las obras en el segmento soterrado, se indicó que a la fecha no se tiene previsto operar parcialmente la Línea 3, al no contarse con una solución para cruzar la gran cantidad de usuarios que llegarían a Panamá Pacífico.

Inicialmente se había contemplado establecer un servicio exclusivo de buses entre Panamá Pacífico y el centro de la ciudad; incluso se llegó a mencionar la posibilidad de construir un teleférico, pero todo indica que no será hasta 2028 que los miles de usuarios de Panamá Oeste podrán hacer uso del monorriel, que se espera atenderá una demanda inicial estimada de 160 mil usuarios diarios.

Las estaciones de la Línea 3 estarán ubicadas en Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arraiján, Vista Alegre, Arraiján, Balboa, Burunga, Nuevo Chorrillo, Albrook y Cáceres.

Para compensar la incorporación del túnel, el Metro de Panamá redujo el número de estaciones de la Línea 3, quedando el trayecto con 12. Archivo

“Se postergaría la entrada en operación hasta que se cuente con el tramo soterrado operativo, previsto en el segundo semestre de 2028”, explicaron voceros de la empresa estatal de transporte.

En 2028 también está proyectado que terminen las obras del cuarto puente, cuyo diseño original contemplaba dos carriles exclusivos para el monorriel, pero en marzo de 2020 el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo decidió que la Línea 3 no utilizaría la estructura del puente para cruzar el Canal de Panamá, ya que en ese momento no existía certeza de que la construcción de la estructura atirantada iniciaría en el corto plazo, ante la falta de un esquema de financiamiento.

El precio final del proyecto supera por mucho la inversión destinada a las dos primeras líneas del Metro, incluyendo sus ampliaciones. La Línea 1, hasta Villa Zaita, habrá costado $2,202 millones de dólares, mientras que la Línea 2, incluyendo la conexión con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tuvo un costo aproximado de $2,130 millones de dólares.

Ante la posibilidad de que se firmen nuevas adendas, se informó que no se pueden descartar nuevos cambios en el caso de que ocurran huelgas que estén establecidas como eventos de fuerza mayor, no atribuibles al contratista.